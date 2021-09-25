Ümraniyespor, Manisa FK'nü yenerek liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig'de Ümraniyespor evinde Manisa FK'nü 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 7. dakikasında Ümraniyespor, Alim Öztürk ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Ümraniyespor'da Ercan Coşkun sarı kart gördü.60. dakikada Manisa FK'de Ahmet Kesim sarı kart gördü.62. dakikada Ümraniyespor'da Lanre Kehinde oyundan çıkarken yerine Onur Ayık oyuna girdi.73. dakikada Manisa FK 3 oyuncu birden değiştirdi.Serge Tabekou, Andre Sousa ve Kemal Rüzgar oyundan çıkarken, Anıl Koç, Hakan Barış ve Okan Eken oyuna dahil oldular.76. dakikada Ümraniyespor'da 2 oyuncu değiştirdi.Ercan Coşkun ve Oğuz Gürbulak oyundan çıktı.Yerine Faruk Can Genç ve Emre Gültekin oyuna girdiler.86. dakikada Manisa FK'de Nino Kouter ve Sertaç Çam çıkarken, Marvin Gakpa ve Sadi Karaduman oyuna girdiler.87. dakikada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Muammer Denizhan Taşkan ve Emre Nefiz oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Ümraniyespor 3 puanı tek golle aldı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 19 yaparken, Manisa FK 9 puanda kaldı.

Ümraniyespor

:Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Oğuz Gürbulak, Kartal Yılmaz, Idrissa Camara, Lanre Kehinde, Yonathan del Valle

Teknik Direktör:Recep Uçar

Manisa FK:Metin Uçar, Ahmet Kesim, Loick Landre, Mehmet Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Sertaç Çam, Kubilay Aktaş, Andre Sousa, Nino Kouter, Kemal Rüzgar, Serge Tabekou

Teknik Direktör:Serkan Özbalta