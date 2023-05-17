Ümraniyespor umudunu söndürdü

Spor Toto Süper Lig 34.hafta maçında Başakşehir FK evinde Ümraniyespor ile 1-1 kaldı.Bu sonuçla Ümraniyespor’un ligde kalma umudu söndü.Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Burak Pakkan, Anıl Usta ve Emre Kargın hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 4.dakikasında Başakşehir FK Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.7.dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir kırmızı kartla oyun dışında kaldı.13.dakikada Başakşehir FK’de Şener Özbayraklı yerini Ahmed Touba’ya bıraktı.45+4.dakikada Ümraniyespor’da Orkun Özdemir sarı kart gördü.45+4.dakikada Başakşehir FK Danijel Aleksic ile penaltı atışından yararlanamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Başakşehir FK’nün üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Antonio Mrsic, Kartal Yılmaz ve Ermir Lenjani oyundan çıktılar.Yerine Geraldo, Olarenwaju kayode ve Isaac Sackey oyuna girdiler.60.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır’ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.

65.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan sarı kart gördü.69.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic ve Joao Figueiredo oyundan çıktılar.Yerine Lucas Biglia ve Deniz Türüç oyuna girdiler.71.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima sarı kart gördü.

80.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler ve Lucas Lima oyundan çıktılar.Yerine Shaocong Wu ve Paulin Keny oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Başakşehir FK puanını 52 yaparken, Ümraniyespor puanını 27 yaptı.

Süper Lig 35.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF