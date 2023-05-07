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Ümraniyespor umutlandı...Ümraniyespor 4 - DG Sivasspor 1

Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında Ümraniyespor evinde Umut Nayır'ın yıldızlaştığı karşılaşmada DG Sivasspor’u 4-1 yendi.

07 Mayıs 2023 Pazar 15:52
Ümraniyespor umutlandı...Ümraniyespor 4 - DG Sivasspor 1

Ümraniyespor umutlandı...Ümraniyespor 4 - DG Sivasspor 1

   Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında Ümraniyespor evinde Umut Nayır'ın yıldızlaştığı karşılaşmada DG Sivasspor’u 4-1 yendi.Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Burak Şeker, Cemil Tunç ve Abdullah Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 7.dakikasında Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.24.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile skoru 2-0 yaptı.35.dakikada DG Sivasspor Max Gradel ile durumu 2-1 yaptı.45+1.dakikada Ümraniyespor’da Olarewaju Kayode sarı kart gördü.45+3.dakikada Ümraniyespor’da Orkun Özdemir sarı kart gördü.45+5.dakikada DG Sivasspor’da Mustapha Yatabare kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45+6.dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Ümraniyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe yerini Oğuz Gürbulak’a bıraktı.DG Sivasspor’da ise Murat Paluli yerini Jordy Caicedo’ya bıraktı.46.dakikada Ümraniyespor’da Geraldo sarı kart gördü.58.dakikada Ümraniyespor’da Geraldo yerini Antonio Mrsic’e bıraktı.

   62.dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.65.dakikada DG Sivasspor’da Dimitris Goutas sarı kart gördü.71.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey yerini Fatih Yiğit Şanlıtürk’e bıraktı.

   76.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile skoru 3-1 yaptı.78.dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık yerini Mustafa Eser’e bıraktı.

   79.dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz ve Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıktılar.Yerine Clinton N’Jie ve Robin Yalçın oyuna girdiler.83.dakikada DG Sivasspor’da Charialos Charisis ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine Hakan Arslan ve Leke James oyuna girdiler.

   84.dakikada Ümraniyespor’da Mustafa Eser sarı kart gördü.90.dakikada Ümraniyespor’da Olarenwaju Kayode ile skoru 4-1 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor evinde DG Sivasspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 26 yaparken, DG Sivasspor 37 puanda kaldı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporDG Sivasspor
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