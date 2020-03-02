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Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile anlaştı

Ünal Karaman Çaykur Rizespor teknik direktörü oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:10
Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile anlaştı

Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile anlaştı

   Ünal Karaman Çaykur Rizespor teknik direktörü oldu.Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün Trabzonspor’a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor’un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal,Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü.

   İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize’ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor canlı yayınına katılarak Ünal Karaman ile anlaştıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ünal KaramanÇaykur Rizespor
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