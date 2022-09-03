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Union Berlin 1 - Bayern München 1

Almanya Bundesliga’da 5. Hafta maçında Bayern München deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 18:05
Union Berlin 1 - Bayern München 1

Union Berlin 1 - Bayern München 1

   Almanya Bundesliga’da 5. Hafta maçında Bayern München deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Union Berlin Sheralda Becker ile 1-0 öne geçti.15. dakikada Bayern München Joshua Kimmich ile skoru 1-1 yaptı.26. dakikada Bayern München’de Joshua Kimmich sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Bayern München’de Jamal Musiala ve Joshua Kimmich oyundan çıktılar.Yerine Thomas Müller ve Ryan Gravenberch oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Union Berlin’de Sheraldo Becker ve Kevin Behrens oyundan çıktılar.Yerine Jamie Leweling ve Sven Michel oyuna girdiler.

   72. Dakikada Bayern München’de Ryan Gravenberch sarı kart gördü.73. dakikada Bayern München'de Kingsley Coman oyundan çıkarken yerine Serge Gnabry oyuna girdi.80. dakikada Unüon Berlin’de Julian Ryerson yerini Niko Giesselmann’a bıraktı.85. dakikada Bayern München’de Alphonso Davies yerini Leon Goretzka’ya bıraktı.Unüon Berlin’de de Andras Schafer ve Mprten Thorsby oyundan çıktılar.yerine Paul Seguin ve Genki Haraguchi oyuna girdiler.87. dakikada Union Berlin’de Rani Khedira sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Union Berlin ile Bayern München 1-1 berabere kaldılar.Bu sonuçla Bayern Müchen puanını 11 yaparak 3. Sırada yer alırken, Union berlin ‘de 11 puanla 4. Sırada yer aldı.

Union Berlin:Frederik Ronnow, Paul Jaeckel, Danilho Doekhi, Julian Ryerson, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Morten Thorsby, Rani Khedira, Andras Schafer, Kevin Behrens, Sheraldo Becker

Bayern München:Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala,Sadio Mane  

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