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Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı

Liverpool takımının ünlü teknik direktörü Kloop'un annesi 81 yaşında yaşamını yitirdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 23:16
Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı

Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı

   Liverpool takımının ünlü teknik direktörü Kloop'un annesi 81 yaşında yaşamını yitirdi.Alman basınında yer alan haberlere göre, Klopp'un annesi Elisabeth Klopp Glatten kentinde yaşamını yitirdi.

   Jürgen Klopp, Alman hükümetinin aldığı tedbirleri sebebiyle ülkeye giremediği için annesinin cenaze törenine katılamadı.

   Jürgen Klopp, Schwarzwaelder Bote adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında Alman hükümetinin yürürlüğe koyduğu ülkeye giriş yasağı ve karantina düzenlemeleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamadığından dolayı üzgün olduğunu belirterek, koşullar izin verdiğinde annesi için çok güzel ve ona layık bir anma törenin düzenleneceğini kaydetti.

  Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan koronavirüs türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat'a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere'ye de yer vermişti.

(Maçkolik)

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolJürgen Klopp
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