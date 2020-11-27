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Ünlü teknik adam yeniden koronovirüse yakalandı

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:39
Ünlü teknik adam yeniden koronovirüse yakalandı

Ünlü teknik adam yeniden koronovirüse yakalandı

    Ünlü teknik adam Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı.Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

    Teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Covid-19 tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural´ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Vural
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