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Uruguay averajla kupaya veda etti....Gana 0 - Uruguay 2

 2022 Dünya Kupası H Grubunda Uruguay, Gana’yı 2-0 yendi.

02 Aralık 2022 Cuma 19:57
Uruguay averajla kupaya veda etti....Gana 0 - Uruguay 2

Uruguay averajla kupaya veda etti....Gana 0 - Uruguay 2

   2022 Dünya Kupası H Grubunda Uruguay, Gana’yı 2-0 yendi.Karşılaşmanın 20. Dakikasında Uruguay’da darwin Nunez sarı kart gördü.26. dakikada Uruguay Giorgian De Arrascaeta ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Uruguay, Giorgian De Arrascaeta skoru 2-0 yaptı.34. dakikada Uruguay'da Rodrigo Bentancur yerini Matias Vecino’ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Uruguay’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Gana’da Jordan Ayew ve Andre Ayew oyundan çıktılar.yerine Kamal Sulemana ve Osman Bukari oyuna girdiler.60. dakikada Uruguay’da Luis Suarez sarı kart gördü.66. dakikada Uruguay’da Facundo pellistri ve Luis Suarez oyundan çıktılar.Yerine Nicolas De La Cruz ve Edinson Cavari oyuna girdiler.

    72. Dakikada Gana’da Inaki Williams ve Salis Abdul Samed oyundan çıktılar.yerine Antonie Semenyo ve Daniel-Kofi Kyereh oyuna girdiler. 80. Dakikada Uruguay’da Darwin Nunez ve Giorgian De Arrascaeta oyundan çıktılar.Yerine Mali Gomez ve Agustin Canobbio oyuna girdi.96. dakikada Gana'da Kamal Sulemana sarı kart gördü.87. dakikada Uruguay'da Sebastian Coates sarı kart gördü.90+8. dakikada Gana'da Alidu Seidu sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay, Gana’yı 2-0 yenerek 4 puanla averajla Güney Kore'nin ardından grubu 3. Olarak tamamladı.

Gana:Lawrence Ati, Mohammed Salisu, Rahman Baba, Daniel Amartey, Alidu Seidu, Thomas, Mohammed Kudus, Salis Abdul Samed, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams    

Uruguay:Sergio Rochet, Jose Gimenez, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Sebastian Coates, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Federico Valverde, Luis Suarez, Darwin Nunez   

Anahtar Kelimeler:
GanaUruguay
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