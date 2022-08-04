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Vaduz 1 - Konyaspor 1

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Vaduz’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 22:46
Vaduz 1 - Konyaspor 1

Vaduz 1 - Konyaspor 1

    Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Vaduz’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 26.. dakikasında Konyaspor'da Muhammet Demir sarı kart gördü.43. dakikada Konyaspor'da Ahmet Oğuz sarı kart götdü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Konyaspor'da Amilton sarı kart gördü.61. dakikada Konyaspor'da Amar Rahmanovic ve  Amilton yerine Endri Çekiçi  ve Robert Muric oyuna girdi.72. dakikada Vaduz, Franklin Sasere'nin golüyle 1-0 öne geçti.76. dakikada Konyaspor'da Konrad Michalak yerini Domagoj Pavicic'e bıraktı.85. dakikada Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı.Soner Dikmen ve Ahmet Oğuz oyundan çıkarken, yerine Bruno Paz  ve Cebrail Karayel oyuna girdiler.88. dakikada Konyaspor, Muhammet Demir ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kaldı.

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Tunahan Çiçek, Hasler, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Calvo, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir

Son Güncelleme: 05.08.2022 00:00
Anahtar Kelimeler:
KonyasporVaduz
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