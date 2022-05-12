VakıfBank, 1478 gündür Türkiye'nin tek şampiyonu



Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de zafere ulaştı.

2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan sarı-siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride 3-2 öne geçti ve 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

2017-2018 sezonundan beri Türkiye’nin tek şampiyonu olan sarı-siyahlılar, 26 Nisan 2018’den bu yana tam 1478 gündür ülkenin en büyüğü unvanını koruyor.

Bu sezon şu ana kadar katıldığı tüm turnuvalarda zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunu 5’te 5 ile tamamlamak için 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kentinde CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne çıkacak. Sarı-siyahlıların finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Imoco Conegliano olacak