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VakıfBank altyapısında görev değişimi

VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren altyapısının yeni  sezon için idari kadrosu belli oldu. Sarı-siyahlılarda, VakıfBank’ın efsane kaptanı Melis Gürkaynak yeni sezonda Altyapı Menajeri olarak görev yapacak.

01 Temmuz 2022 Cuma 20:51
VakıfBank altyapısında görev değişimi

VakıfBank altyapısında görev değişimi


 

Geride bıraktığımız sezonu tüm yaş kategorilerinde şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapı organizasyonunda yeni sezon idari yapılanması belirlendi.

Dünyanın en üretken ve başarılı altyapı organizasyonlarından biri olan VakıfBank Spor Kulübü’nde aktif sporculuk kariyerini noktalayan Melis Gürkaynak Altyapı Menajeri olurken, VakıfBank’ın Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştiren altyapısında yeni görevler belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Voleybol Okulları Koordinatörü pozisyonunda görev yapan Üzeyir Özdurak, Altyapı Teknik Koordinatörü görevine getirilirken, Altyapı İdari Sorumlusu olarak görev yapan Serhat Gürsoy ise önümüzdeki sezon Voleybol Okulları Koordinatörü olarak görev alacak.

Ferkan Merdan: ” Öz kaynaklarımıza sonsuz güven duyuyoruz”

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan yeni görevlendirmeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Medar-ı iftiharımız altyapımızdaki yeni görevlendirmelerin kulübümüze ve Türk voleyboluna hayırlı olmasını diliyorum. VakıfBank Spor Kulübü olarak öz kaynaklarımıza sonsuz güven duyuyoruz. Bugüne kadar kulübümüze ve voleybolumuza yüzlerce oyuncu yetiştiren altyapımız yeni yapılanması ile yine en büyük güçlerimizden biri olacak" ifadelerini kullandı.

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Vakıfbank
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