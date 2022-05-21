Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank, Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, tarihindeki 5. CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazanmak ve sezonu 5’te 5 ile tamamlamak için Süper Finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano karşısına çıkıyor.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:14
VakıfBank, Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

VakıfBank, Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

  

Bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de, ve en son Misli.com Sultanlar Ligi’nde zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunun son maçında, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

Giovanni Guidetti: “Her zaman dediğimiz gibi ‘Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır’” 

Karşılaşma öncesinde açıklama yapan VakıfBank Başanternörü Giovanni Guidetti, “Bu sezon şu ana kadar başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum. Büyük zorluklarla karşılaştığımız uzun ve zorlu bir sezonda her bir engeli aşmayı başardık. Bu sezon büyük baskılar altından nasıl kalkabileceğimizi öğrendiğimiz bir sezon oldu. Her zaman dediğimiz gibi ‘Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır’. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde bu baskı dolu, zorlu durumlarda hep güçlü kaldık. Bunun için de oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum çünkü her zaman sonuna kadar mücadele ettiler” dedi

Melis Gürkaynak: “İki ekip de birbirini çok yakından tanıyor” 

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise “Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık ve artık son dönemeçteyiz. Uzun ve zorlu bir sezon geride kaldı. Kolay bir maç olmayacak. Imoco Conegliao’ya karşı son yıllarda birçok finalde karşılaştık. İki ekip de birbirini çok yakından tanıyor. Bu maçı da kazanarak 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

VakıfBank ve Imoco Conegliano, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2016-2017 sezonunda ve geçtiğimiz sezon finalde, 2017-2018 sezonunda ise yarı finalde kozlarını paylaşmıştı. VakıfBank, İtalyan ekibine karşı bu 3 maçın 2’sini kazandı. İki ekip bu sezon ise FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele etti ve kazanan yine sarı-siyahlılar oldu. 

VakıfBank 4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer yaşayan iki kulübünden biri konumunda. Ayrıca sarı-siyahlılar bu sezon 8. kez finalde boy gösteriyor ve bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor. Bu sezon da kürsüde yer alması kesinleşen VakıfBank böylece 10. kez CEV Şampiyonlar Ligi’ni ilk 3’te tamamlamış olacak. Son 12 sezonun 10’unda podyumda olan VakıfBank bu anlamda da rekorun tek sahibi. 

Slovenya’nın Ljubljana şehrinin ev sahipliği yapacağı VakıfBank - Imoco Conegliano CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 22 Mayıs Pazar TSİ 19.00’da başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 
Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 
Antalyaspor 1 - Galatasaray 1
Antalyaspor 1 - Galatasaray 1
Türkiye, takım halinde şampiyon oldu | Şennur Demir dünya şampiyonu
Türkiye, takım halinde şampiyon oldu | Şennur Demir dünya şampiyonu
Galatasaray'da Başkan adaylarının listeleri belli oldu
Galatasaray'da Başkan adaylarının listeleri belli oldu
Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim