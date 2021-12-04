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VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki on üçüncü maçında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

04 Aralık 2021 Cumartesi 23:15
VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi

VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi

  

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, bu sezonki on üçüncü maçında PTT’yi 3-0 yenerek on birinci galibiyetini aldı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank 25-21 kazandı. İkinci seti de 25-20 alan sarı-siyahlılar durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-16 hanesine yazdıran VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Zehra Güneş 15 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Isabelle Haak 14, Michelle Bartsch-Hackley 13 sayı kaydetti.

VakıfBank, sıradaki maçında 9 Perşembe, TSİ 20.00’de CEV Şampiyonlar Ligi’nde Finlandiya ekibi LP Salo’nun konuğu olacak.

VAKIFBANK – AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0-3

SALON: VakıfBank Spor Sarayı 

HAKEMLER: Ebru Kaya, Metin Korkut

VAKIFBANK: Cansu Özbay 4, Kübra Çalışkan 8, Melis Gürkaynak 1, Isabelle Haak 14, Meryem Boz 4, Michelle Bartsch-Hackley 13, Zehra Güneş 15

AYDIN BŞB: Merve Nur Öztürk 1, Greta Szakmary 10, Ergül Avcı Eroğlu 8, Emine Arıcı 4, Aslıhan Kılıç 1, Anna Nicoletti 6, Ezgi Dağdelenler Bektaş 9, Duygu Düzceler 1

SETLER: 25-21, 25-20, 25-16

SÜRE: 81 dakika (27’, 29’, 25’)

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankAydın BŞB
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