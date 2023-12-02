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VakıfBank, Aydın’dan galibiyetle dönüyor

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda 12. maçına Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında çıktı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-2 yenerek ligdeki 11. galibiyetini aldı. 

02 Aralık 2023 Cumartesi 17:55
VakıfBank, Aydın’dan galibiyetle dönüyor






VakıfBank, Aydın’dan galibiyetle dönüyor  

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu 12. maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, Aydın deplasmanında 3-2 kazandı ve bu sezonki 11. galibiyetini aldı.

Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki mücadeleye hızlı bir giriş yapan VakıfBank, ilk sette rakibine sadece 12 sayı verdi. İkinci set 25-20 ile Aydın’ın olurken; üçünse sette bu kez 25-20 kazanan VakıfBank’tı. 4. seti 25-19 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı final setine taşıdı. Sarı-siyahlılar final setini 15-10 maçı ise 3-2 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 27 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 17, Ali Frantti 16, Chiaka Ogbogu 12, Zehra Güneş 11, Cansu Özbay 4 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 4. maçına çıkacak. Sarı-siyahlılar, 6 Aralık Çarşamba Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova’yı ağırlayacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - VAKIFBANK: 2-3

SALON: Mimar Sinan Spor Salonu 

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lauren Carlini 6, Fatma Şekerci, 5 Ecenur Aksoy 2, Anna Nicoletti 21, Tuğçe Akman 9, Özge Çetiner 16, Selin Adalı (L), Sara Loda 5

VAKIFBANK: Cansu Özbay 4, Gabi 17, Zehra Güneş 11, Aleksia Karutasu 27, Ali Frantti 16, Chiaka Ogbogu 12, Aylin Acar (L), 

SETLER: 12-25, 25-20, 20-25, 25-19, 10-15

SET SÜRELERİ: 22’, 25’, 26’, 28’, 15’

Anahtar Kelimeler:
VakıfBan
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