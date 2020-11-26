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VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor

Vakıfbank Kadın Voleybol ekibi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek, grupta üçte üç yaptı.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:38
VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor

VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak üçüncü ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek, grupta üçte üç yaptı. Sarı-siyahlılar, C Grubu 2. Ayak karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak üçüncü ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek, grupta üçte üç yaptı. Kolodruma Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya 11-2'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, setin devamında hücum performansını sürdürdü ve ilk seti 25-9 aldı.

Maçın en değerli oyuncusu Maja

İlk setteki etkili hücumlarına ikinci sette de devam eden VakıfBank, baştan sona üstün oynadığı bu seti 25-10 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden VakıfBank, dördüncü sette ev sahibi VC Maritza Plovdiv'in karşılaşmaya dönüşüne izin vermedi ve seti 25-16 maçı da 3-1 kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, C Grubu 2. Ayak karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-MARİTZA PLOVDİV: 3-1

SALON: Kolodruma Spor Salonu

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Roy Goren (İsrail)

VAKIFBANK: Maja 3, Gabi 10, Milena 14, Haak 21, Michelle 4, Kübra 6, Gizem (L), Ayça (L), Cansu, Gözde 11, Tuğba, Melis 2, Meliha 5

MARİTZA PLOVDİV: A.Milanova 9, Usheva 3, Paskova 18, Kamenova 4, Aguilera 2, Barakova 5, Todorova (L), Nikolova, Dudova 1, Drumeva, N.Milanova

SETLER: 25-9, 25-10, 23-25, 25-16

SÜRE: 86 dakika (16', 19', 27', 24')

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Anahtar Kelimeler:
VakıfbankBulgaristan
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