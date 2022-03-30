VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için avantaj peşinde

4 şampiyonlukla “Avrupa’nın en büyüğü” unvanını en çok alan 2 ekipten biri olan VakıfBank, 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda yarı final karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-siyahlılar, yarı final ilk maçında 31 Mart Perşembe bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak. VakıfBank Spor Salonu’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 8. kez finale yükselmek için yarı final mesaisine başlıyor. Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan ve 7 final ile finalde en çok boy gösteren ekibi olan VakıfBank, yarı final ilk maçında 31 Mart Perşembe, 19.00’da Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.

Giovanni Guidetti: “Takımımızın yüzleşeceği bu sıkı mücadele için heyecanlıyız”

Karşılaşma ile ilgili konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Çok zorlu bir maç bizleri bekliyor. Bugüne kadar gördüğüm en iyi hücum takımlarından birine karşı oynayacağız. Hazır olmalı ve rakibimizi iyi analiz etmeliyiz. Takımımızın yüzleşeceği bu sıkı mücadele için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Gabi: “En büyük avantajımız ilk maçın sahamızda olması”

VakıfBank’ın Brezilyalı yıldızı Gabi de karşılaşmanın zorluğuna değinirken, “Fenerbahçe Opet tanıdığımız bir rakip. Dolayısıyla bu maçın ne denli zor olacağını biliyoruz. En büyük avantajımız ilk maçın sahamızda olması. Taraftarlarımızın da desteğiyle ikinci maç için avantajlı bir sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.