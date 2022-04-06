Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonucunda elemeyi başardı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 21:41
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

 

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonucunda elemeyi başardı. Böylece sarı-siyahlılar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu. 

4’er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8. kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etmişti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde kozlarını paylaşmış ve dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankCEV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri sahiplerini buluyor
İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri sahiplerini buluyor
TFF'de bir istifa daha
TFF'de bir istifa daha
Kerem Aktürkoğlu antremana çıkmadı
Kerem Aktürkoğlu antremana çıkmadı
Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi
Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi
TFF Başkanı Özdemir istifa etti
TFF Başkanı Özdemir istifa etti
Trabzonspor 1 - Beşiktaş 1
Trabzonspor 1 - Beşiktaş 1
Küçükçekmece Sinopspor şampiyon oldu!
Küçükçekmece Sinopspor şampiyon oldu!
Galatasaray 2 - F.Karagümrük 0
Galatasaray 2 - F.Karagümrük 0
Fenerbahçe Kayserispor’u farklı yendi.
Fenerbahçe Kayserispor’u farklı yendi.
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için avantaj peşinde
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için avantaj peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim