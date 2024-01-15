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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçına çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Volley Mulhouse Alsace’yi yenerek gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank Spor Kulübü, A Grubu’ndaki altıncı ve son maçında İtalyan ekibi Vero Volley Milano’ya konuk olacak. 16 Ocak Salı günü yapılacak maç TSİ 22.00’de başlayacak.

15 Ocak 2024 Pazartesi 11:18
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçına çıkıyor






VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçına çıkıyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, üst üste üçüncü, toplamda yedinci kupa zaferini hedeflediği CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon A Grubu’ndaki altıncı ve son maçına İtalya’da çıkıyor. Sarı-siyahlılar 16 Ocak Salı günü TSİ 22.00’de Vero Volley Milano ile Allianz Cloud Milano’da karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk beş maçında dört galibiyet alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın A Grubu’nda 12 puanı bulunurken, geçen hafta Fransa deplasmanında Volley Mulhouse Alsace’yi 3-0’lık skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemişti.

Giovanni Guidetti: “Geliştiğimizi göstermek istiyoruz”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başantrenörü Giovanni Guidetti, şöyle konuştu: “Milano'ya gitmek için çok heyecanlıyız, harika bir takıma karşı oynayacağız. Son maçlarda harika bir form yakaladıklarını biliyoruz. Bu maçın Şampiyonlar Ligi’ndeki en son sıralama için çok önemli olmadığını biliyoruz. Ancak İstanbul'da bize karşı çok net bir galibiyet aldılar. Biz de çalıştığımızı ve çok geliştiğimizi göstermek istiyoruz. İşlerini çok daha zorlaştırmak için sahaya çıkacağız.”

Chiaka Ogbogu: “Çok iyi hazırlandık”

Sarı-siyahlı voleybolcu Chiaka Ogbogu ise şu açıklamaları yaptı: “Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz ve grup aşamasının son maçını oynayacağız. Bu fırsat için çok heyecanlıyım çünkü biliyoruz ki önümüzde çok zorlu bir maç var. Milano'nun çok yetenekli oyunculara sahip güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Yaptığımız hazırlıklara güveniyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ve nasıl bir çıkış yapacağımızı görmek için heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımızı oraya koyarız ve yükselişimizi devam ettiririz.”

Anahtar Kelimeler:
CEV Şampiyonlar LigiVakıfbank
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