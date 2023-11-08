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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçına çıktı. A Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace’yi 3-0 mağlup etti.

08 Kasım 2023 Çarşamba 22:09
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı






VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı

 

Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan son 2 yılın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. CEV Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk maçında Volley Mulhouse Alsace’yi ağırlayan sarı-siyahlılar, Fransa temsilcini set vermeden mağlup etmeyi başardı. 

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk seti çekişmeli geçerken son bölümü etkili oynayan VakıfBank, 25-22 ile seti hanesine yazdırdı. İkinci seti baştan sona önde götüren son şampiyon, 25-13’lük skorla maçı 2-0’a getirdi. Büyük bir heyecana sahne olan son seti ise 29-27 kazanan sarı-siyahlılar A Grubu’ndaki ilk mücadelesinden 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 13 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Jordan Thompson ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Gabi 10’ar sayıyla çift hanelere ulaştı.

Giovanni Guidetti: “Sonuçtan memnunum”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Mulhouse’u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Performansımızdan yüzde yüz memnun olmasam da sonuçtan memnunum. Üzerine çalışıp daha iyi olmamız gereken şeyler gördük. Bu nedenle önümüzdeki maçları dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Frantti: “VakıfBank ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak gerçeküstü bir andı”

İkinci sette VakıfBank’ın yakaladığı 10-0’lık bir seride servisleri kullanan Ali Frantti ise, “Bugün harika bir atmosfer vardı. Benim için VakıfBank ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak gerçeküstü bir andı. Bir hayalim gerçek oldu. Yüzümde sürekli bir gülümse vardı. Şimdi sıkı çalışıp önümüzdeki maçları bekleyeceğim” şeklinde konuştu.

VakıfBank sıradaki maçında, namağlup lider olduğu Vodafone Sultanlar Ligi mesaisine devam edecek. Sarı-siyahlılar, 11 Kasım Cumartesi 14.00’te Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’ne konuk olacak.

VAKIFBANK – VOLLEY MULHOUSE ALSACE: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica - Eldar Zulfugarov

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 8, Cansu Özbay 1, Gabi 10, Zehra Güneş 5, Jordan Thompson 10, Ali Frantti 13, Ayça Aykaç (L), Sarah Van Aalen 1, Aleksia Karutasu 5

VOLLEY MULHOUSE ALSACE: Sike Van Avermaet 5, Victoria Mayer 1, Jaalia Elanie Winters 10, Annayka Legros 11, Christelle Tchoudjang-Nana 9, Carli Anne Snyder 2, Lea Soldner (L), Mija Siftar 9

SETLER: 25-22, 25-13, 29-27

SET SÜRELERİ: 26’, 22’, 39’

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Son Güncelleme: 08.11.2023 22:23
Anahtar Kelimeler:
VakıfbankCEV Şampiyonlar Ligi
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