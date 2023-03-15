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VakıfBank, çeyrek finalde avantajı aldı

Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Vero Volley MILANO’yu mağlup etti. Sarı-siyahlılarda 21 sayı kaydeden Paola Egonu karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

15 Mart 2023 Çarşamba 21:54
VakıfBank, çeyrek finalde avantajı aldı

VakıfBank, çeyrek finalde avantajı aldı

 

 

5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Vero Volley MILANO’yu konuk etti. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek yarı final yolunda avantajlı skoru elde etti. 

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Paola Egonu 9 sayıyla skor yükünü çekerken; VakıfBank seti 25-18 kazandı. İkinci sette de güçlü bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-19’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-17 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta 21 sayı kaydeden Paola Egonu karşılaşmanın en skorer ismi olurken; mücadelenin en değerli oyuncusu seçildi. Gabi 18 sayıyla çift hanelere ulaşırken; Chiaka Ogbogu ve Kara Bajema 9, Zehra Güneş 7 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Bloklarda ve savunmada odağımız çok yüksekti”

Takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Harika oyuncuları olan çok iyi bir takıma karşı oynadık. Takımımın ilk andan itibaren ortaya koyduğu istek ve performanstan çok memnunum. Bloklarda ve savunmada odağımız çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı. 

VakıfBank rövanş maçında 21 Mart Salı günü Milano’ya konuk olacak. VakıfBank – Vero Volley MILANO rövanş maçı TSİ 22.00’de başlayacak. 

VAKIFBANK – VERO VOLLEY MILANO: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Mirko Jankovic – Eldar Zulfugarov

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Paola Egonu 21, Kara Bajema 9, Chiaka Ogbogu 9, Ayça Aykaç (L)

VERO VOLLEY MILANO: Jordan Larson 2, Raphaela Folie 7, Jordan Thompson 13, Miriam Sylla 6, Jovana Stevanovic 2, Alessia Orro 1, Parrocchiale Beatrice (L), Hanna Daviskyba 4, Dana Rettke 1

SETLER: 25-18, 25-19, 25-17

SET SÜRELERİ: 21’, 23’, 21’

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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