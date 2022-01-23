Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -2°
hafif kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank derbi zaferiyle liderliği aldı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. Haftasının kapanış maçında konuk olduğu Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek bu sezonki 14. galibiyetini aldı.

23 Ocak 2022 Pazar 20:46
VakıfBank derbi zaferiyle liderliği aldı

VakıfBank derbi zaferiyle liderliği aldı

 

VakıfBank’ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 9’u blok sayısı olmak üzere 17 sayı kaydetti. VakıfBank böylece ligdeki son iki maçında Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet’i devirerek iki derbi zaferi kazanmış oldu. Bu zaferle VakıfBank, Misli.com Sutanlar Ligi’nde liderlik koltuğuna da oturmuş oldu.

 

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbaçe Opet’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-siyahlılar bu sezonki 14. zaferini elde etti. Bu galibiyetle VakıfBank, ligde liderliğe yükseldi.

Burhan Felek Vestel Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. VakıfBank, 24-18 geriye düştüğü sette geri dönmeyi başararak 27-25’lik skorla 1-0 öne geçti. İkince seti ise VakıfBank 25-23 kaybedince durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-21’lik skorla 2-1 öne geçti. Son sette ise güçlü bir performans ortaya koyan VakıfBank rakibine sadece 10 sayı verdi ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 9’u blok sayısı olmak üzere 17 sayı kaydetti. Michelle Bartsch-Hackley ile Gabi ise 16 ve 12 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.


 

Giovanni Guidetti: “Böyle derbilerde ilk setler çok önemlidir”

Derbi zaferini değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Böyle derbilerde ilk setler çok önemlidir. Geri düşmemize rağmen pes etmeyerek seti almış olmamız çok kıymetliydi. Bugünkü performans VakıfBank oyuncusu olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Savunmada hücumda herkes çok iyi oynadı. Son 10 gün bizim için çok zorlu geçti. Hem güçlü rakiplere karşı oynadık hem de sakatlıklarla, hastalıklarla boğuştuk ancak bu dönemde bile takımım çok iyi çalıştı ve performans gösterdi. Tüm oyuncularıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zehra Güneş: “Biz pes etmedikçe bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum”

VakıfBank’ta 9 blok sayısıyla yıldızlaşan orta oyuncu Zehra Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün sahada maçın başından sonuna kadar üst düzey bir voleybol oynandı. Rakibimiz çok iyi bir performans sergiledi ancak biz kazanmayı bilen bir takımız. Biz pes etmedikçe bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bugün salonu dolduran ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 29 Ocak Cumartesi 13.00’te Karayolları’nı ağırlayacak.

FENERBAHÇE OPET – VAKIFBANK: 1-3

SALON: Burhan Felek Vestel Spor Salonu 

HAKEMLER: Nerper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 15, Meliha İsmailoğlu 2, Arina Fedorodtseva 17, Naz Aydemir Akyol 1, Eda Erdem Dündar 8, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 13

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 3, Gabi 12, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 16, Zehra Güneş 17

SETLER: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25

SET SÜRELERİ: 111 dakika (32’, 29’, 29’, 21’)

Son Güncelleme: 23.01.2022 22:23
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider tutulmuyor | Galatasaray 1 - Trabzonspor 2
Lider tutulmuyor | Galatasaray 1 - Trabzonspor 2
DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 1
DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 1
Beşiktaş direklere takıldı
Beşiktaş direklere takıldı
Galatasaray'a evinde ağır yaralı
Galatasaray'a evinde ağır yaralı
VakıfBank’tan, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı tarife: 3-0 
VakıfBank’tan, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı tarife: 3-0 
Fenerbahçe 2 - Altay 1
Fenerbahçe 2 - Altay 1
Trabzonspor 1 - Giresunspor 1
Trabzonspor 1 - Giresunspor 1
F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1
F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1
Hatayspor 4 - Galatasaray 2
Hatayspor 4 - Galatasaray 2
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim