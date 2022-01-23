VakıfBank derbi zaferiyle liderliği aldı

VakıfBank’ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 9’u blok sayısı olmak üzere 17 sayı kaydetti. VakıfBank böylece ligdeki son iki maçında Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet’i devirerek iki derbi zaferi kazanmış oldu. Bu zaferle VakıfBank, Misli.com Sutanlar Ligi’nde liderlik koltuğuna da oturmuş oldu.

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbaçe Opet’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı-siyahlılar bu sezonki 14. zaferini elde etti. Bu galibiyetle VakıfBank, ligde liderliğe yükseldi.

Burhan Felek Vestel Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. VakıfBank, 24-18 geriye düştüğü sette geri dönmeyi başararak 27-25’lik skorla 1-0 öne geçti. İkince seti ise VakıfBank 25-23 kaybedince durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-21’lik skorla 2-1 öne geçti. Son sette ise güçlü bir performans ortaya koyan VakıfBank rakibine sadece 10 sayı verdi ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 9’u blok sayısı olmak üzere 17 sayı kaydetti. Michelle Bartsch-Hackley ile Gabi ise 16 ve 12 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.





Giovanni Guidetti: “Böyle derbilerde ilk setler çok önemlidir”

Derbi zaferini değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Böyle derbilerde ilk setler çok önemlidir. Geri düşmemize rağmen pes etmeyerek seti almış olmamız çok kıymetliydi. Bugünkü performans VakıfBank oyuncusu olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Savunmada hücumda herkes çok iyi oynadı. Son 10 gün bizim için çok zorlu geçti. Hem güçlü rakiplere karşı oynadık hem de sakatlıklarla, hastalıklarla boğuştuk ancak bu dönemde bile takımım çok iyi çalıştı ve performans gösterdi. Tüm oyuncularıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

VakıfBank’ta 9 blok sayısıyla yıldızlaşan orta oyuncu Zehra Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün sahada maçın başından sonuna kadar üst düzey bir voleybol oynandı. Rakibimiz çok iyi bir performans sergiledi ancak biz kazanmayı bilen bir takımız. Biz pes etmedikçe bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bugün salonu dolduran ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 29 Ocak Cumartesi 13.00’te Karayolları’nı ağırlayacak.

FENERBAHÇE OPET – VAKIFBANK: 1-3

SALON: Burhan Felek Vestel Spor Salonu

HAKEMLER: Nerper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 15, Meliha İsmailoğlu 2, Arina Fedorodtseva 17, Naz Aydemir Akyol 1, Eda Erdem Dündar 8, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 13

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 3, Gabi 12, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 16, Zehra Güneş 17

SETLER: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25

SET SÜRELERİ: 111 dakika (32’, 29’, 29’, 21’)