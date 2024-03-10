VakıfBank, derbiyi yine set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit ile deplasmanda karşılaşan VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sezon Eczacıbaşı’na karşı ligde hem iç sahada hem de deplasmandaki derbileri kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki 22. galibiyetine imza attı.

VakıfBank, 5-2 geriye düştüğü ilk sette rakibini 13-13’te yakaladı. 14-14’ün ardından 5-0’lık seriyle durumu 19-14’e getiren sarı-siyahlılar, seti de 25-18 noktaladı ve öne geçti. VakıfBank’in iki smaçörü kaptan Gabi Guimaraes ile Bianka Busa, bu sette toplam 11 sayıyla öne çıktı. İkinci sete 3-0’la giren VakıfBank, skor üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdürdü. File önünde başarılı bir performans sergileyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 4 blokla oynadığı seti 29 dakikada 25-22 kazandı ve durumu 2-0’a getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü ve son sette 23-21 geriye düşen VakıfBank, 4-0’lık seriyle seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

Jordan Thompson’dan üç maçta 62 sayı

VakıfBank’ta Jordon Thompson VakıfBank formasıyla Eczacıbaşı Dynavit’e karşı üç maçta toplam 62 sayıya ulaştı. Thompson, bugün oynanan karşılaşmada da 13 sayıyla sarı-siyahlıların en skorer ismi oldu. Kaptan Gabi Guimaraes ile Bianka Busa da 11’er sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.

Giovanni Guidetti: “Çok iyi odaklandık ve harika oynadık”

Eczacıbaşı karşısında etkili bir oyun sergilediklerini belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, şöyle devam etti: “Oyuncularımı tebrik ederim çünkü Conegliano ve Fenerbahçe maçlarından sonra kolay değildi. Herkes çok çalıştı. Oyuncularım bu iki harika takıma karşı kaybediş şeklimizi kabullenmedi. Bu salona farklı bir takım olduğumuzu ve sezonu en iyi yerde bitirmek istediğimizi göstermek için geldik. Tüm oyuncular hazırdı ve harika bir performans gösterdiler. Çok iyi odaklandılar ve harika bir maç oynadılar. Sakatlık yaşayan Sinead Jack-Kısal’e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önemli bir maça çıkacaklar. Umarım sakatlık durumu kötü değildir.

Bianka Busa: “Takımımızın enerjisi çok iyiydi”

VakıfBank oyuncusu Bianka Busa şu değerlendirmelerde bulundu: “Kazandığımız için mutluyum. Sıralama anlamında bizim için çok önemli bir maçtı. Harika bir maç oynadık. Bugün takımın atomosferi ve enerjisi çok iyiydi. Tüm ekibi tebrik etmek istiyorum.”

Bahar Akbay: “Çok iyi servis attık”

6 sayıyla oynayan Bahar Akbay, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, “Maçı aldığımız için çok mutluyum. Eczacıbaşı’nın çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Play-off’a da az bir zaman kaldı ve bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Takım olarak çok iyi servis attık. Blok defansımız çok iyiydi. O yüzden takımımızı tebrik ederim” dedi.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 17 Mart Pazar günü saat 14.30’da Kuzeyboru ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, normal sezonun son maçında ise erteleme karşılaşmasında 28 Mart’ta Nilüfer Belediye ile oynayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Eczacıbaşı Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın 8, Beyza Arıcı 3, Sinead Jack-Kısal 4, Tijana Boskovic 22, Irina Voronkova 6, Jovana Stefanovic 1, Simge Aköz (L), Alexa Gray 4, Elif Şahin 1,

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 11, Bahar Akbay 6, Jordan Thompson 13, Bianka Busa 11, Zeynep Sude Demirel 7, Aleksia Karutasu 1, Acar (L), Ayça Aykaç Altınbaş (L)

SETLER: 18-25, 22-25, 23-25

SET SÜRELERİ: 25’, 29’, 31’