VakıfBank, final yolunda avantaj için sahaya çıkıyor

Avrupa’nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın TSİ 20.00’de kendi sahasında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’yu konuk edecek. Üst üste 9’uncu kez yarı finalde mücadele edecek olan sarı siyahlılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 15 maçı kazanma başarısı gösterdi.

CEV Şampiyonlar Ligi’ni 4 kez namağlup kazanarak bu kupayı en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Busto Arsizio ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın TSİ 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9, toplamda ise 13’üncü kez yarı finalde sahaya çıkacak olan sarı siyahlılar, C Grubu'nda 6’da 6 yaparak grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başarmış ve çeyrek finalde ise Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police’i 2 maçta da 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçta sahadan galibiyetle ayrılan VakıfBank, Busto Arsizio karşısındaki ilk maçını kazanarak, 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak 2’nci maç öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Guidetti: Takımım bu sezon her finali oynamayı hak ediyor

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Busto Arsizio karşısında oynayacakları ilk maçta hata yapmamaları gerektiğini söyleyerek, “Çok güçlü bir İtalyan takımına karşı oynayacağız. Eczacıbaşı'na karşı iki maçı da kazandılar. Çok iyi oynamamız ve hazırlanmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımım bu sezon her finali oynamayı hak ediyor çünkü gerçekten iyi voleybol oynuyoruz” dedi.



Gabi: Maç boyunca agresif oynamamız gerekiyor

Busto Arsizio’ya karşı çok zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Brezilyalı smaçör Gabi ise şu ifadeleri kullandı: “Busto gerçekten çok iyi bir takım. Eczacıbaşı’na karşı çok iyi oynayarak yarı finale yükselme başarısı gösterdiler. Onlara karşı daha çok çalışmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyorduk ve ona göre hazırlanıyoruz. Çok hızlı oynuyorlar ve ilk 6’da oynayan tüm oyuncuları çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Finale yükselmek bizim için gerçekten çok önemli. İlk maçımız evimizde olduğu için bunu değerlendirmeliyiz. Dediğim gibi onları çok iyi analiz ettik ve çok iyi çalışıyoruz. Tüm maç boyunca agresif oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yarı final maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim için ekstra bir motivasyon sağlıyor çünkü Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorum.”