VakıfBank grup lideri olarak yarı finale yükseldi

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, dünya şampiyonu unvanını koruma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası B Grubu’nda ikinci maçına çıkan sarı-siyahlılar Brezilya temsilcisi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. VakıfBank bu sonuçla B Grubu’nu lider tamamladı.

Antalya Spor Salonu’ndaki mücadelede Paola Egonu’nun 11 sayı kaydettiği ilk seti VakıfBank 25-22 kazandı (1-0). Sarı-siyahlılar, büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci setin ilk bölümünde geri düşse de set sonunu daha iyi oynayan taraf oldu ve 26-24 ile durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank 3. sete de yavaş bir giriş yapmasına rağmen yine geri dönmeyi başardı ve 25-21 ile seti kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 11, Chiaka Ogbogu 9, Zehra Güneş 8, Nika Daalderop ise 7 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Çok büyük bir kalite ve ruh ortaya koyduk”

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Mutluyum çünkü maç içinde zorlu anlar yaşadığımız ya da geri düştüğümüz zamanlar olmasına rağmen geri dönmeyi başardık. Takımın gösterdiği bu tavrı çok beğendim. Hiç pes etmediler. Öte yandan birçok basit hata yaptık. Hala dengemizi bulmamız lazım ancak çok büyük bir kalite ve ruh ortaya koyduk. Bu kalite ve ruhu birleştirerek önümüzdeki maçlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Paola Egonu: “Zorlandığımız anlarda disiplinli kalmayı başardık”

VakıfBank’ın İtalyan yıldızı Paola Egonu ise “Bugün iyi bir iş çıkarttık. Güçlü bir rakibe karşı oynadık ve zorlandığımız anlarda disiplinli kalmayı başardık. Artık yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Neler olacak göreceğiz” şeklinde konuştu.

VakıfBank’ın yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak mücadelelerin ardından belli olacak. A Grubu’nu 2. sırada tamamlayacak ekip ile final mücadelesi verecek olan VakıfBank yarı final karşılaşmasına 17 Aralık Cumartesi 20.00’de çıkacak. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 3.’lük maçı ve final müsabakası ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

VAKIFBANK – GERDAU MINAS: 3-0

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Gerothodoros Epaminondas, Ovuka Sinisa

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 9, Cansu Özbay, Gabi 11, Zehra Güneş 8, Paola Egonu 22, Nika Daalderop 7, Ayça Aykaç (L), Kara Bajema, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu 1

GERDAU MINAS: Kisy Nascimento 7, Pri Daroit 14, Julia Gambatto 8, Heldes Priscila Oliveira, Isabel Yonkeira Pena 9, Thaisa Menezes 8, Costa Nunes Alexandre (L), Figuerido Moreno, Mendes Larissa Brandao

SETLER: 25-22, 26-24, 25-21

SET SÜRELERİ: 25’, 28’, 32’ (85 dakika)