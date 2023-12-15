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VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ikinci grup maçında da set vermedi. Sarı-siyahlılar, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube’yi 3-0 mağlup etti ve yarı finale lider olarak yükseldi.

15 Aralık 2023 Cuma 11:58
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde






VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak yarı finalde

 

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda grup maçlarını tamamladı. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube’yi 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı. VakıfBank böylece yarı final biletini grup lideri olarak cebine koydu.

Çin’in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen turnuvada VakıfBank, son Güney Amerika şampiyonuna karşı ilk sette son bölümü güçlü oynadı ve 25-16 ile öne geçti. Sarı-siyahlılar baştan sona önde götürdüğü ikinci sette 9 blok sayısı bulurken; rakibine sadece 14 sayı verdi ve skoru 2-0’a getirdi. Son seti de 25-19’u alan VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ikinci maçını da set vermeden kazandı. VakıfBank iki grup maçında da rakiplerini her sette 20 sayının altında tuttu.

VakıfBank’ta Jordan Thompson 17 sayıyla günün en skorer ismi olurken; Gabi 12, Chiaka Ogbogu 8, Zehra Güneş 7, Ali Frantti ise 6 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “Bloklarda çok etkiliydik "

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-0’lık galibiyetten mutlu olduğunu belirtirken, “Bugünkü maçtan memnunum. Oyuncularım oyunun her yönünü iyi oynadı. Her konuda odağımız çok yüksekti. Özellikle bloklarda çok etkiliydik. 13 blok sayısı bulduk. Tüm oyuncular iyi durumda ve hazır gözüktü. 3 sette kazanarak daha az enerji harcadığımız için de mutluyum çünkü sıradaki maçlar çok zorlu olacak” dedi.

VakıfBank, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde, A Grubu’nu 2. sırada tamamlayan ekip ile karşılaşacak. Yarı final maçları 16 Aralık Cumartesi, üçüncülük ve final mücadelesi ise 17 Aralık Pazar günü oynanacak.

VAKIFBANK – DENTIL PRAIA CLUBE: 3-0

HAKEMLER: Kang Joo-Hee, Simonovska Sonja

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 12, Zehra Güneş 7, Jordan Thompson 17, Ali Frantti 6, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 3

DENTIL PRAIA CLUBE: Rabatzhie Dobriana 3, Milka Medeiros 2, Tainara Santos 17, Sofia Kuznetsova 6, Lorena Viezel 9, Clauida Bueno 1, Ara Araujo Natalia (L), Rioas Nainane, Monique Pavao 1, 

SETLER: 25-16, 25-14, 25-19

SET SÜRELERİ: 24’, 25’, 25’

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankDünya Şampiyonası
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