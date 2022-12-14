VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’na kazanarak başladı

VakıfBank, Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ilk maçında Kuanysh Club’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15’er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.



Antalya Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde 7 oyuncusundan sayı bulan VakıfBank, 25-15 ile rahat kazandı (1-0). Chiaka Ogbogu, Nika Daalderop ve Zehra Güneş’in 5’er sayı kaydettiği ikinci seti de aynı skorla alan VakıfBank durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette de hız kesmeyen sarı-siyahlılar seti 25-17, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15’er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Zehra Güneş’in 11, Nika Daalderop’un 10 sayıyla çift hanelere ulaştığı mücadeleyi Gabi 9 sayıyla tamamladı.

Giovanni Guidetti: “Türk halkı VakıfBank’ı çok seviyor”

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Antalya taraftarı çok iyiydi. Türk halkı VakıfBank'ı ve oyuncularımızı çok seviyor ve bu çok güzel bir his. Bugün iyi oynamamız ve kazanmamız gereken bir maça çıktık ve bunu gerçekleştirdik. Özellikle hücumda zamanlamalar anlamında çok iyiydik ve bu da benim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Chiaka Ogbogu ise “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu tür turnuvalarda ilk maçlar çok zorlu oluyor çünkü ne bekleyeceğinizi bilemiyorsunuz ancak bugün son derece iyi oynadık. Önümüzdeki maçlarımıza da aynı enerji ve ruhla çıkacağız.” şeklinde konuştu.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinin en çok şampiyon olan ekibi VakıfBank, B Grubu ikinci maçında ise 15 Aralık Perşembe 20.00’de Brezilya ekibi Gerdau Minas ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar o maçı da kazanması durumunda grup lideri olarak yarı finale yükselecek. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda yarı finaller 17 Aralık Cumartesi, 3.’lük maçı ve final müsabakası ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

VAKIFBANK – KUANYSH CLUB: 3-0

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Stanislava Simic, Fuentes David Fernandes

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 15, Cansu Özbay 2, Gabi 9, Zehra Güneş 11, Paola Egonu 15, Nika Daalderop 10, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 3, Buket Gülübay, Kara Bajema 1, Derya Cebecioğlu

KUANYSH CLUB: Lora Kitipova 3, Margarita Belchenko 4, Natalya Smirnova 3, Maeva Orle 14, Ekatarina Mikhailova 4, Tatyana Aldoshina 4, Sabrina Bekisheva (L)

SETLER: 25-15, 25-15, 25-17

SET SÜRELERİ: 22’, 20’, 21’ (63 dakika)