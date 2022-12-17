VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda set vermeden finalde

VakıfBank’ta Paloa Egonu 29 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Chiaka Ogbogu 11 sayı kaydetti. 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyon yarın (18 Aralık Pazar), 16.00’da başlayacak karşılaşma ile belli olacak.

4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu ile bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanının sahibi VakıfBank, 6. kez üst üste mücadele ettiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu’ndaki mücadelede Paolo Egonu’nun 10 sayı kaydettiği ilk seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de hız kesmeyen sarı-siyahlılar 25-19 ile durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-23 hanesine yazdıran VakıfBank, tarihinde 6. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi.

VakıfBank’ta Paola Egonu 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 12, Chiaka Ogbogu ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Nika Daalderop’un 5 sayı kaydettiği mücadeleyi Zehra Güneş ise 4 sayıyla tamamladı.

Giovanni Guidetti: “Biz kayıplarımızdan dersler çıkartabildiğimiz için harika bir takımız”

Oyuncularının performansı ile gurur duyduğunu belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde rakibimizle karşılaştığımız mücadeleye göre bugün her anlamda daha güçlü bir performans gösterdik. Cansu pasör olarak harika bir iş çıkarttı ve hücumcularımız da görevlerini yerine getirdi. Takımımız harika bir odakla oynadı. Biz kayıplarımızdan dersler çıkartabildiğimiz için harika bir takımız ve takım bugün ligdeki mağlubiyetten ders çıkarttığını gösterdi. Takımımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: “Mükemmel bir takım oyunu ortaya koyduk”

Takım olarak çok iyi bir performans gösterdiklerine değinen Cansu Özbay, “Çok zorlu bir maç oynadık ve mükemmel bir takım oyunu ortaya koyarak kazanmayı başardık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şimdi bu maçı unutacağız ve yarınki finale odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş: “Bu dakikadan itibaren finale odaklanacağız””

Zehra Güneş ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün sahada harika bir mücadele ve takım oyunu vardı. İki Türk takımının finalde karşılaşmasını isterdik ama yarı finalde karşılaştık ve bugün de çok üst düzey bir voleybol oynandı. Bugün sahadan mutlu ayrılıyoruz ancak bu dakikadan itibaren finale odaklanacağız” dedi.

2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyon yarın (18 Aralık Pazar), 16.00’da başlayacak VakıfBank – Imoco Conegliano mücadelesi ile belli olacak.

VAKIFBANK – ECZACIBAŞI DYNAVIT

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Gerothodoros Epaminondas

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 12, Zehra Güneş 4, Paola Egonu 29, Nika Daalderop 5, Chiaka Ogbogu 12, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu 1

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Maja Ognjenovic 1, Irina Voronkova 7, Beyza Arıcı 3, Tijana Boskovic 21, Hande Baladın 1, Jack Sinead 7, Simge Aköz (L), Saliha Şahin 3, Yaprak Erkek, Laura Heyrman 2

SETLER: 25-21, 25-19, 25-23

SET SÜRELERİ: 25’, 26’, 27’ (78 dakika)