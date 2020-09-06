VakıfBank kupada lider olarak turladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan sarı-siyahlılar'da tüm oyuncular süre aldı.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı. Lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılar'da tüm oyuncular süre aldı.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-NİLÜFER BLD: 3-0

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol

VAKIFBANK: Kübra 6, Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 21, Michelle 10, Ayça (L), Tuğba 1, Gözde 2, Maja

NİLÜFER BLD: Willow 3, Parsons 7, Maglio 8, B.Ünal, Fulden, Yasemin 2, B.Kayacan (L), Merve, Beliz 1, Aslı 9, Merve

SETLER: 25-15, 25-15, 25-20

SÜRE: 67 dakika (22', 22', 23')