VakıfBank kupada yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley’de son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bu sezon, 29 Aralık 2022’de hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu adına, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu ismiyle oynanan turnuvada sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Paola Egonu ile 9 sayı bulan VakıfBank 25-14’lük skorla öne geçti (1-0). Sarı-siyahlılar ikinci setin ilk bölümünde geri düşse de set sonunu güçlü oynadı ve 25-19’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-18 alan VakıfBank böylece set vermeden dörtlü finale yükseldi.

VakıfBank’ta, Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 14, Zehra Güneş 8 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında Misli.com Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

VAKIFBANK – GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun

VAKIFBANK: Cansu Özbay 5, Gabi 14, Zehra Güneş 8, Paola Egonu 21, Kara Bajema 5, Kübra Akman 3, Ayça Aykaç (L),

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç 1, Logan Egglestone 6, Mina Popovic 9, Anthi Vasilantonaki 11, İlkin Aydın 9, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Sude Hacımustafaoğlu 1

SETLER: 25-14, 25-19, 25-18

SET SÜRELERİ: 19’, 26’, 20’