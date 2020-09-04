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VakıfBank kupaya galibiyetle başladı

Kupa Voley'e galibiyetle başlayan Sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 19:30'da PTT'yle TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

04 Eylül 2020 Cuma 21:25
VakıfBank kupaya galibiyetle başladı

VakıfBank kupaya galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki ilk maçında İlbank'ı 25-19, 23-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Kupa Voley'e galibiyetle başlayan Sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 19:30'da PTT'yle TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki ilk maçında İlbank'ı 25-19, 23-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği ilk seti 25-19 aldı.

İkinci seti 25-23 kaybeden sarı-siyahlılar, üçüncü sette rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek seti 25-21 aldı ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-21 maçı da 3-1 kazanarak, A Grubu'na galibiyetle başladı. COVID-19 pandemisi sonrası oynadığı ilk mücadeleyi kazanan sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 19:30'da PTT'yle TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-İLBANK: 3-1

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bilal Çağlar, Hatice Yıldız Özmen

VAKIFBANK: Maja 4, Meliha 13, Melis 7, Gözde 11, Tuğba 17, Milena 13, Gizem (L), Cansu, Haak 12, Ayça

İLBANK: Melda 7, Eylül 1, Birgül 3, C.Karagöl 8, Yasemin 16, Yaprak 17, C.Çınar (L), Tuğçe 8, Yağmur 4

SETLER: 25-19, 23-25, 25-21, 25-21

SÜRE: 101 dakika (23', 28', 25', 25')

Son Güncelleme: 04.09.2020 21:35
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