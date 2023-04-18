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VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’yu ağırladı. Sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisine set vermeden kazanarak bu sezonki 22. galibiyetini aldı.

18 Nisan 2023 Salı 23:09
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi

VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi

 

 

Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, ligdeki galibiyet serisini sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 22’ye çıkarttı. 

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde, son bölümünde iyi bir seri yakalayan sarı-siyahlılar 25-23’lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette baştan sona üstün olan VakıfBank 25-15 ile durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-17 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 20 sayıyla en skorer isim olurken; Nika Daalderop 16, Kara Bajema 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank sıradaki maçında Çukurova Belediyesi Adana Demir Spor ile karşılacak. Adana’daki mücadele 23 Nisan Pazar 14.00’te başlayacak.

VAKIFBANK - KUZEYBORU: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Buket Gülübay 4, Nika Daalderop 16, Bahar Akbay 8, Aleksia Karutasu 20, Kara Bajema 10, Kübra Akman 4, Ayça Aykaç (L), Gabi, 

KUZEYBORU: Sabriye Dikmen 1, Arelya Karasoy 1, Annie Mitchem 8, Merve Atlıer 9, Hanna Klimets 10, Miroslava Paskova 1, Dilek Kınık (L), Ezgi Bektaş 3, Polina Rahimova 2

SETLER: 25-23, 25-15, 25-17

SET SÜRELERİ: 26’, 22’, 21’

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Anahtar Kelimeler:
VakıfbankKuzeyboru
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