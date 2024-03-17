VakıfBank, Kuzeyboru’yu sahasında yendi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru’yu 3-1 yendi. Ligde iç sahadaki üst üste 7. maçını da kazanan sarı-siyahlılar, toplam galibiyet sayısını 23’e yükseltti. VakıfBank, ligde normal sezonun son maçında, 28 Mart Perşembe günü erteleme müsabakasında Nilüfer Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. hafta maçında Kuzeyboru ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşan VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, ligde iç sahada üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu sezon ligdeki toplam galibiyet sayısını 23’e yükseltti. Sarı-siyahlılar, ligde normal sezonun son karşılaşmasında, 28 Mart Perşembe günü erteleme maçında Nilüfer Belediye ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlk set, 25-22 ile Kuzeyboru’nun oldu. Dengede başlayan ikinci sette 20-18’in ardından 5-1’lik seri yakalayan VakıfBank, seti 25-19 kazandı ve durumu 1-1’e getirdi. VakıfBank’ın bu sette yaptığı 4 bloğun 3’ü Zehra Güneş’ten geldi. VakıfBank, üçüncü sette hem savunmada hem de hücumda üstün bir oyun ortaya koydu ve seti 25-11 ile hanesine yazdırıp 2-1 öne geçti. Bu sette Ali Frantti 7, Jordan Thompson da 6 sayıyla öne çıktı. 4. ve son seti de 25-16 ile hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, maçı 3-1 noktaladı.

Kuzeyboru’ya karşı üst üste 5. galibiyet

VakıfBank bu sonuçla beraber Kuzeyboru ile oynadığı üst üste 5. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar toplamda rakibine ile oynadığı 8. karşılaşmada maçta 7. kez kazandı.

En skorer Jordan Thompson

Jordan Thompson, Kuzeyboru karşısında 18 sayıyla oynadı ve sahanın en skoreri oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada 22 sayıyla sahanın en skoreri olan Ali Frantti, ikinci devredeki buluşmada da etkili bir performans sergiledi ve 15 sayı üretti. Bahar Akbay 12, Zehra Güneş ve Gabi Guimaraes de 10’ar sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.

VakıfBank, sahaya “18 Mart Çanakkale Zaferi” pankartıyla çıktı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, sahaya “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” yazılı pankartla çıktı.

VakıfBank bir sonraki maçında AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Eczacıbaşı Dynavit ile Ankara’da karşılaşacak.

VAKIFBANK – KUZEYBORU: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 10, Bahar Akbay 12, Jordan Thompson 18, Ali Frantti 15, Zehra Güneş 10, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aleksia Karutasu 1, Derya Cebecioğlu 2, Aylin Acar (L)

KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin 3, Janset Cemre Erkul 4, Gaila Gonzalez 12, Sarah Parsons 14, Büşra Kılıçlı 11, Gamze Kılıç 1, Dilek Kınık (L), Ezgi Akyaldız 7, Edina Begic 1,

SETLER: 22-25, 22-19, 25-11, 25-16

SET SÜRELERİ: 23’, 26’, 21’, 22’