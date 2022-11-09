Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor

Son şampiyon VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonunda üçüncü maçını da kazandı. İlbank deplasmanına çıkan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 almayı başardı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 20:38
VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor

VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor

 

Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3. haftasında Ankara’da İlbank’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek üçüncü haftayı da galibiyetle kapattı.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde, ilk 6’sının tamamından sayı bulan VakıfBank, 25-19’luk skorla öne geçti (1-0). İkinci sette etkili bir oyunla rakibine yalnızca 11 sayı veren sarı-siyahlılar, durumu 2-0’a getirdi. Son sette de güçlü bir oyun ortaya koyan son şampiyon seti 25-15, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karatasu 14, Nika Daalderop 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Kara Bajema’nın 9, Kübra Akman’ın 7 sayı ürettiği mücadeleyi Derya Cebecioğlu 6 sayı ile tamamladı.

VakıfBank sıradaki maçında, 13 Kasım Pazar 18.00’de, Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.

İLBANK - VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer 

ILBANK: Çiçek Suna Erel 1, Tuğçe Öcal 4, Melda Güler 7, Sude Pehlivan, Aysun Aygör 8, Aybüke Özdemir 1, Ceren Yüzgenç 1 (L), 

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Nika Daalderop 11, Zehra Güneş 5, Aleksia Karatasu 14, Kara Bajema 9, Bahar Akbay 4, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman 7, Derya Cebecioğlu 6

SETLER: 19-25, 11-25, 15-25

SET SÜRELERİ: 23’, 21’, 20’ (64 dakika)

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
MKE Ankaragücü’nden gol şov  
MKE Ankaragücü’nden gol şov  
Alanyaspor turu rahat geçti
Alanyaspor turu rahat geçti
Kasımpaşa’dan yarım düzine gol
Kasımpaşa’dan yarım düzine gol
Lider Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı
Lider Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı
Hatayspor 3 - Başakşehir FK 3
Hatayspor 3 - Başakşehir FK 3

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim