VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor

Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3. haftasında Ankara’da İlbank’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek üçüncü haftayı da galibiyetle kapattı.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde, ilk 6’sının tamamından sayı bulan VakıfBank, 25-19’luk skorla öne geçti (1-0). İkinci sette etkili bir oyunla rakibine yalnızca 11 sayı veren sarı-siyahlılar, durumu 2-0’a getirdi. Son sette de güçlü bir oyun ortaya koyan son şampiyon seti 25-15, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Aleksia Karatasu 14, Nika Daalderop 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Kara Bajema’nın 9, Kübra Akman’ın 7 sayı ürettiği mücadeleyi Derya Cebecioğlu 6 sayı ile tamamladı.

VakıfBank sıradaki maçında, 13 Kasım Pazar 18.00’de, Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.

İLBANK - VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

ILBANK: Çiçek Suna Erel 1, Tuğçe Öcal 4, Melda Güler 7, Sude Pehlivan, Aysun Aygör 8, Aybüke Özdemir 1, Ceren Yüzgenç 1 (L),

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Nika Daalderop 11, Zehra Güneş 5, Aleksia Karatasu 14, Kara Bajema 9, Bahar Akbay 4, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman 7, Derya Cebecioğlu 6

SETLER: 19-25, 11-25, 15-25

SET SÜRELERİ: 23’, 21’, 20’ (64 dakika)