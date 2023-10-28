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VakıfBank, ligde kazanmaya devam ediyor

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda çıktığı 5. maçı da kazandı. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’a konuk olan sarı-siyahlılar deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 20:52
VakıfBank, ligde kazanmaya devam ediyor






VakıfBank, ligde kazanmaya devam ediyor

 

Yeni sezona AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan ve Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki tüm maçlarını da kazanmayı başaran VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. Sarı-siyahılar, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’a konuk olduğu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde 5’te 5 yaptı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini 26-24 kazanan VakıfBank, ikinci setin de son bölümünü iyi oynadı ve 25-22’lik skorla maçı 2-0’a getirdi. Üçüncü set aynı skorla ev sahibinin olurken; son seti 25-20 kazanan VakıfBank maçı da 3-1 almayı başardı.

VakıfBank kaptanı Gabi 24 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 15, Aleksia Karutasu 12, Jordan Thompson ise 8 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 31 Ekim Salı 14.00’te, Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak.

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP - VAKIFBANK: 1-3

SALON: Süleyman Evcilmen Spor Salonu

HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Aslıhan Kılıç 3, White Micaya 11, Ceren Karagöl 8, Stephanie Samedy 19, Marina Markova 19, Hande Korkut 6, Derya Çayırgan (L), Buket Yılmaz 

VAKIFBANK: Zehra Güneş 15, Sarah Van Aalen, Gabi 24, Bahar Akbay 4, Aleksia Karutasu 12, Bianka Busa 2, Aylin Acar, Cansu Özbay, Jordan Thompson 8, Chiaka Ogbogu 5, İdil Naz Başcan 1

SETLER: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25

SET SÜRELERİ: 28’, 30’, 29’, 24’

Son Güncelleme: 28.10.2023 20:59
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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