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VakıfBank, ligde sezonu galibiyetle tamamladı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezondaki son maçında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor’u mağlup etti.

28 Mart 2024 Perşembe 20:20
VakıfBank, ligde sezonu galibiyetle tamamladı






VakıfBank, ligde normal sezonu galibiyetle tamamladı

 

Bursa’da oynanan erteleme karşılaşmasını 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 24 galibiyetle tamamladı. VakıfBank’ın play-off’taki rakibi Fenerbahçe Opet – Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezondaki son maçında Nilüfer Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan VakıfBank, erteleme maçında rakibini 3-2 mağlup etti.  Sarı-siyahlılar bu sonuçla beraber ligde normal sezonu 24 galibiyetle tamamladı. VakıfBank’ın play-off’taki rakibi, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak erteleme karşılaşmasının ardından belli olacak.

İlk sette 5-5’lik eşitliğin ardından 6-1’lik seri bulan VakıfBank, skor avantajını sürdürdü ve 4 blokla oynadığı ilk seti 24 dakikada 25-17 kazandı. Bu bölümde Chiaka Ogbogu 5, Zehra Güneş ve Jordan Thompson 4’er sayıyla öne çıktı. İkinci set 25-21, üçüncü set de 31-29 ile Nilüfer Belediyespor’un oldu. Dördüncü sette hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koyan VakıfBank, seti 25-14 aldı ve durum 2-2’ye geldi. Karar setinde file önünde rakibine duvar ören sarı-siyahlılar, seti 15-5 ile hanesine yazdırırken, maçı da 3-2 kazandı.

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor’u 33. resmi maçta da mağlup etti

 

Sezonun ilk yarısındaki maçı 3-1 kazanan VakıfBank, Nilüfer Belediyespor’u ikinci devrede de mağlup etti. Rakibiyle oynadığı 33. resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda rakibine sadece 7 set verdi.

Gabi 29 sayıyla maçın en skoreri oldu

Ligin ilk yarısında VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmada 17 sayı üreten kaptan Gabi Guimaraes, Bursa’daki müsabakada 29 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ali Frantti 17, Zehra Güneş 13, Chiaka Ogbogu da 12 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

NİLÜFER BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 2-3

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Beliz Başkır 9, Lucille Gicquel 18, Maria Yordanova 3, Deniz Uyanık 13, Laura Künzler 8, Eylül Akarçeşme (L), Oleksandra Milenko 14, Merve Nur Öztürk 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 29, Zehra Güneş 13, Jordan Thompson 6, Derya Cebecioğlu 4, Chiaka Ogbogu 12, Ali Frantti 17, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aleksia Karutasu 7, Aylin Acar (L), Bahar Akbay 2

SETLER: 17-25, 25-21, 31-29, 14-25, 5-15

SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 38’, 22’, 14’

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