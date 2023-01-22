VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı

Sultanlar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, Ankara’da Sigorta Shop’a konuk oldu. 15. hafta kapanış mücadelesinde sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetini alırken; galibiyet sayısını 14’e çıkarttı.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank, 27-25 kazandı (1-0). İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-16’lık skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-15 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Paola Egonu,14 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Kara Bajema 13 ve Derya Cebecioğlu ve Kübra Akman ise 7’şer sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında 28 Ocak Cumartesi İlbank’ı ağırlayacak.Spor Sarayı’ndaki mücadele 13.00’te başlayacak.

SİGORTA SHOP - VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Erkan Duman

SİGORTA SHOP: Marin Grote, Lila Şengün, Mikaela Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Kelsie Payne, Ayça İsmailcebioğlu, Merve İzbilir (L), Burcu Şentürk, Pelin Eroktay

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Kara Bajema, Bahar Akbay, Paola Egonu, Nika Daalderop, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu

SETLER: 25-27, 16-25, 15-25