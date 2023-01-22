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VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı

Son şampiyon VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Sigorta Shop’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı.

22 Ocak 2023 Pazar 22:12
VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı

VakıfBank ligde üst üste 10. kez kazandı

 

Sultanlar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, Ankara’da Sigorta Shop’a konuk oldu. 15. hafta kapanış mücadelesinde sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetini alırken; galibiyet sayısını 14’e çıkarttı.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank, 27-25 kazandı (1-0). İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-16’lık skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-15 alan VakıfBank mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Paola Egonu,14 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Kara Bajema 13 ve Derya Cebecioğlu ve Kübra Akman ise 7’şer sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında 28 Ocak Cumartesi İlbank’ı ağırlayacak. Vakıfbank Spor Sarayı’ndaki mücadele 13.00’te başlayacak.

SİGORTA SHOP - VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Erkan Duman

SİGORTA SHOP: Marin Grote, Lila Şengün, Mikaela Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Kelsie Payne, Ayça İsmailcebioğlu, Merve İzbilir (L), Burcu Şentürk, Pelin Eroktay

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Kara Bajema, Bahar Akbay, Paola Egonu, Nika Daalderop, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu

SETLER: 25-27, 16-25, 15-25 

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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