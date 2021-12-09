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VakıfBank, LP Salo deplasmanından zaferle dönüyor

VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ikinci maçında LP Salo’yu mağlup etmeyi başardı.

09 Aralık 2021 Perşembe 21:31
VakıfBank, LP Salo deplasmanından zaferle dönüyor

VakıfBank, LP Salo deplasmanından zaferle dönüyor

 

B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı. VakıfBank’ta Isabelle Haak ve Zehra Güneş 12 sayıyla VakıfBank’ın en skorerleri olurken; karşılaşmanın da en değerli oyuncusu Isabelle Haak seçildi.

 

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Finlandiya’nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

Mücadelenin ilk setini 6 ace kaydederek rahat bir oyunla 25-14 aldı. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank 25-11’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-17 alan sarı-siyahlılar maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak ve Zehra Güneş 12’şer sayıyla VakıfBank’ın en skorerleri olurken karşılaşmanın en değerli oyuncusu Isabelle Haak seçildi. VakıfBank’ta, Meryem Boz 8, Gabi  ve Chiaka Ogbogu ise 7 sayı ile mücadeleyi tamamladı. 

 

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 22 Aralık Çarşamba, TSİ 21.00’de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse’a konuk olacak.

LP SALO - VAKIFBANK: 0-3

SALON:  Salohalli 

HAKEMLER: Koen Luts, Jan Krticka 

LP SALO: Jessica Kosonen 8, Jenni Jantunen 2, Anna Czakan 3, Georgia Christina Andrikopoulou 13, Linnea Kuusela 4

VAKIFBANK:  Cansu Özbay 4, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 7, Isabelle Haak 12, Meryem Boz 8, Michelle Bartsch-Hackley 3, Derya Cebecioğlu 3, Zehra Güneş 12, Buket Gülübay 1

SETLER: 25-14, 25-11, 25-17

SÜRE: 59 dakika (20’, 18’, 21’)

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankLP Salo
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