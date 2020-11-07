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VakıfBank namağlup liderliğini sürdürüyor

Ligde iki maç eksiği olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında 14 Kasım Cumartesi günü Karayolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

07 Kasım 2020 Cumartesi 22:56
VakıfBank namağlup liderliğini sürdürüyor

VakıfBank namağlup liderliğini sürdürüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-13, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yendi ve 13'de 13 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Ligde iki maç eksiği olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında 14 Kasım Cumartesi günü Karayolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-13, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve 13'de 13 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücum ve blok sayılarıyla 4-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü hücum performansını sürdüren VakıfBank, seti 25-13 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-7 önde geçen VakıfBank, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-18 aldı. Üçüncü sette Çan Gençlik Kale Spor'un geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Ligde iki maçı (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksik olan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 16'ıncı haftasında 14 Kasım Cumartesi günü Karayolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-ÇAN GENÇLİK: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 1, Michelle 18, Zehra 8, Haak 15, Meliha 5, Ayça (L), Gözde 3, Maja, Selin, Tuğba 1

ÇAN GENÇLİK: Simay, Souza 7, Emine 1, Borgo 5, Elif 11, Naz 2, Işıl (L), Sıla 2, Dilan, Braga

SETLER: 25-13, 25-18, 25-16

SÜRE: 71 dakika (22', 25', 24')

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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