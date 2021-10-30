Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

30 Ekim 2021 Cumartesi 22:25
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

  

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde altıncı maçında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-17 kazanan VakıfBank, ikinci sette de hız kesmedi ve 25-13’lük set skoru ile 2-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar son sette de rakibine şans vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı. 

VakıfBank’ta Gabi 13 sayıyla günün en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 12, Michelle Bartsch-Hackley 11, Meryem Boz ise 10 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun yedinci haftasında 6 Kasım Cumartesi, 14.00’te Mert Grup Sigorta’ya konuk olacak.

NİLÜFER BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 0-3 

SALON: Cengiz Göllü Voleybol Salonu 

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Asu Tecimer 2, Ecenur Aksoy 4, Çağla Akın 7, Oleksandar Btysenko 9, Humay Topaloğlu 10, Buse Sonsırma Kayacan 11 (L), Dominika Sobolska 15, Deniz Emrelli 16, Hilal Kocakara 18, Emily Susan Maglio 19

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Kübra Çalışkan 6, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 10, Isabelle Haak 11, Meryem Boz 13, Michelle Bartsch-Hackley 14, Derya Cebecioğlu 17

SETLER: 17-25, 13-25, 18-25

SÜRE: 76 dk (26, 22, 28)

Son Güncelleme: 30.10.2021 22:30
Anahtar Kelimeler:
VakıfbankNilüfer Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı
Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı
Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 
Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 
Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı
Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı
Kasımpaşa haftalar sonra üç puanla tanıştı
Kasımpaşa haftalar sonra üç puanla tanıştı
Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti
Lider Trabzonspor, yoluna kayıpsız devam etti
Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu
Dünyanın En Hızlısı: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu
Orhan Doğan 50 yaşında Altın Kemer için ringe çıkacak
Orhan Doğan 50 yaşında Altın Kemer için ringe çıkacak
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniyede yenildi
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya son saniyede yenildi
Derbinin galibi Beşiktaş
Derbinin galibi Beşiktaş
Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı
Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim