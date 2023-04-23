VakıfBank, normal sezonu galibiyetle kapattı
Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış haftasında Adana deplasmanındaydı. Sarı-siyahlılar, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u 3-0 yenerek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.
Aski Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelede, Derya Cebecioğlu’nun 7, Zehra Güneş ve Paola Egonu’nun 5’er sayı kaydettiği ilk sette VakıfBank, 25-19’luk skorla öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-21 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar 2-0 öne geçti. Son seti de aynı skorla alan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde normal sezonu set vermeden kazanarak tamamlamış oldu.
VakıfBank’ta Zehra Güneş 16 sayıyla en skorer isim olurken; Paola Egonu 13, Gabi 11, Derya Cebecioğlu ise 10 sayıyla çift hanelerde skor üretti.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADS - VAKIFBANK: 0-3
SALON: Aski Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Doğan Sevinçelli, Ozan Sarıkaya
ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADS: Duygu Düzceler 1, Katarina Lazovic 11, Ceren Nur Domaç 3, Olessia Ryhkliuk 16, Angele Reyva 10, Ceren Baysal 3, Pınar Atasever (L), Merve Altın Şiirsel, Dilara Sağbaş
VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 11, Zehra Güneş 16, Paola Egonu 13, Derya Cebecioğlu 10, Chiaka Ogbogu 5, Aylin Acar (L), Aleksia Karutasu 2,
SETLER: 19-25, 21-25, 21-25
SET SÜRELERİ: 22’, 24’, 24’