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VakıfBank, normal sezonu galibiyetle kapattı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 26. hafta mücadelesinde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, Adana’da set vermeden kazanarak normal sezonu 23 galibiyetle tamamladı.

23 Nisan 2023 Pazar 16:32
VakıfBank, normal sezonu galibiyetle kapattı

VakıfBank, normal sezonu galibiyetle kapattı

 

 

Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış haftasında Adana deplasmanındaydı. Sarı-siyahlılar, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u 3-0 yenerek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Aski Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelede, Derya Cebecioğlu’nun 7, Zehra Güneş ve Paola Egonu’nun 5’er sayı kaydettiği ilk sette VakıfBank, 25-19’luk skorla öne geçti.  Çekişmeli geçen ikinci seti de 25-21 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar 2-0 öne geçti. Son seti de aynı skorla alan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde normal sezonu set vermeden kazanarak tamamlamış oldu. 

VakıfBank’ta Zehra Güneş 16 sayıyla en skorer isim olurken; Paola Egonu 13, Gabi 11, Derya Cebecioğlu ise 10 sayıyla çift hanelerde skor üretti.

VakıfBank sıradaki maçında AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali için İzmir’e gidecek. Sarı-siyahlılar 29 Nisan Cumartesi, 17.00’de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile finale yükselme mücadelesi verecek.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADS - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Aski Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Doğan Sevinçelli, Ozan Sarıkaya

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADS: Duygu Düzceler 1, Katarina Lazovic 11, Ceren Nur Domaç 3, Olessia Ryhkliuk 16, Angele Reyva 10, Ceren Baysal 3, Pınar Atasever (L), Merve Altın Şiirsel, Dilara Sağbaş

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 11, Zehra Güneş 16, Paola Egonu 13, Derya Cebecioğlu 10, Chiaka Ogbogu 5, Aylin Acar (L), Aleksia Karutasu 2, 

SETLER: 19-25, 21-25, 21-25

SET SÜRELERİ:  22’, 24’, 24’

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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