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VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, kadrosunda yer alan Pınar Eren Atasever'e sezon boyunca göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:23
VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti

VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle TVF tarafından tescil edilen 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, kadrosunda yer alan Pınar Eren Atasever'e sezon boyunca göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti. Sarı-siyahlı kulüp, resmi internet sitesinden ''2019-2020 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'a katılan ve Türkiye Ligi'nde normal sezonu 'Lider' tamamladığımız, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük kazandığımız ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiğimiz sezonda sarı-siyahlı formayı başarıyla giyen, çalışkanlığı, arkadaşlığı ve her zaman pozitif enerjisiyle takımımıza güç veren Pınar Eren Atasever'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz'' açıklaması yaparak 1986 doğumlu liberoya teşekkür etti.

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