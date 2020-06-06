VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti

Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti. Sarı-siyahlı kulüp, resmi internet sitesinden ''2019-2020 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'a katılan ve Türkiye Ligi'nde normal sezonu 'Lider' tamamladığımız, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük kazandığımız ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiğimiz sezonda sarı-siyahlı formayı başarıyla giyen, çalışkanlığı, arkadaşlığı ve her zaman pozitif enerjisiyle takımımıza güç veren Pınar Eren Atasever'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz'' açıklaması yaparak 1986 doğumlu liberoya teşekkür etti.