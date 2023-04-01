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VakıfBank, PTT deplasmanında set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde PTT’ye konuk oldu. Sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında set vermeden kazanarak bu sezonki 19. galibiyetini aldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 21:00
VakıfBank, PTT deplasmanında set vermedi

VakıfBank, PTT deplasmanında set vermedi

 

 

Türkiye’nin 2018’den bu yana tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Ankara deplasmanındaydı. Sarı-siyahlılar, Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadelede PTT’yi 3-0 yenerek ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkarttı. 

Mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank son bölümünü etkili oynadı ve 25-22’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı giren sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu ve 25-13 ile durumu 2-0 getirdi. Son seti de 25-21 kazanan VakıfBank, bu sezon 13. kez ligde set vermeden kazandı.

VakıfBank’ta Derya Cebecioğlu 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Paola Egonu 9, Chiaka Ogbogu ve Gabi 7, Aleksia Karutasu 6 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini çıkacak. Üst üste 11. kez yarı finalde yer alan son şampiyon, 6 Nisan Perşembe 19.30’da Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak.

PTT – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: İlknur Çakar, Ayşim Koşar

PTT: Yağmur Mislina Kılıç 3, Merve Tanyel 6, Büşra Güneş 3, Mori Eva Pavlovic 5, Bianka Busa 5, Janset Cemre Erkul 10, Sara Caric 5 Derya Çayırgan (L), Sema Nur Doluca (L), Derin Ezgi Taşdemir 1, Sude Naz Uzun 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 7, Zehra Güneş 4, Paola Egonu 9, Derya Cebecioğlu 12, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 6, Kübra Akman 1, Bahar Akbay 1, Kara Bajema 5, Buket Gülübay 1

SETLER: 22-25, 13-25, 21-25

SET SÜRELERİ: 26’ 18’, 25’

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankPTT
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