VakıfBank, sahasında kazanmaya devam ediyor

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti ve sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 ile geçtiği rakibini ikinci devrede de yenmiş oldu. Ligde iç sahadaki üst üste 6. maçını da kazanan sarı-siyahlılar, toplam galibiyet sayısını 21’e yükseltti.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşan VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, ligde iç sahada üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu sezon ligdeki toplam galibiyet sayısını 21’e yükseltti. VakıfBank ayrıca, sezonun ilk devresinde deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini ikinci yarıda da yenmiş oldu.

34 dakika süren ilk set baştan sona büyük çekişmeye sahne olurken, son bölümü etkili oynayan VakıfBank, seti 30-28 noktaladı ve öne geçti. İkinci sette 4 blokla oynayan sarı-siyahlılar, bu seti de 25-23 ile hanesine yazdırdı. Bianka Busa ilk iki set sonunda 15 sayıya ulaştı. Üçüncü set 25-23 ile Aydın Büyükşehir Belediyespor’un oldu. Dördüncü ve son seti 25-23 ile kazanan VakıfBank, karşılaşmada 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Bianka Busa 23 sayıyla sahanın en skoreri olurken, kaptan Gabi Guimaraes 14, Chiaka Ogbogu ve Aleksia Karutasu da 11’er sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’a karşı üst üste 13. galibiyet

VakıfBank, bu sonuçla beraber rakibi ile oynadığı 26. karşılaşmada 25. kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı-siyahlılar ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyespor ile üst üste 13. buluşmada da mağlup etti.

Begüm Kaçmaz, Sultanlar Ligi’nde ilk kez sahada

VakıfBank’ın altyapısından yetişen milli voleybolcu Begüm Kaçmaz, Aydın BBSK karşısında kadroda yer aldı. 17 yaşındaki oyuncu, Vodafone Sultanlar Ligi’nde ilk kez sahaya çıkarken, 3 sayı ve 2 blokla oynadı.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 10 Mart Pazar günü saat 19.30’da Eczacıbaşı Dynavit ile deplasmanda karşılaşacak.

VAKIFBANK – AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, İbrahim Acar

VAKIFBANK: Bianka Busa 23, Bahar Akbay 4, Aleksia Karutasu 11, Derya Cebecioğlu 7, Chiaka Ogbogu 11, Sarah van Aalen 2, Cansu Özbay 2, Gabi Guimaraes 14, Jordan Thompson 7, Aylin Acar (L), Begüm Kaçmaz 3

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ayşe Çürük 4, Ecenur Aksoy 9, Anna Nicoletti 22, Fatma Şekerci 12, Özge Nur Çetiner 6, Lauren Carlini 6, Selin Adalı (L), Sara Loda 11

SETLER: 30-28, 25-23, 23-25, 25-23

SET SÜRELERİ: 34’, 29’, 31’, 29’