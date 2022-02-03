VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde grup liderliğini garantiledi

VakıfBank’ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken en değerli oyuncu ödülün de sahibi oldu. Sarı-siyahlılar böylece grubunda 5’te 5 yaparak son maçlardan önce liderliği garantiledi.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde konuk olduğu Vero Volley Monza’yı 3-1 mağlup etti. B Grubu’nda yer alan sarı-siyahlılar böylece namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla beraber VakıfBank’ın son grup maçları öncesinde grubunu ilk sırada tamamlaması kesinleşmiş oldu.

Monza Arena’daki karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybeden VakıfBank ikinci sette 25-17’lik skorla eşitliği getirdi. Bir sonraki sette de ivmesini koruyan sarı-siyahlılar aynı skorla seti alarak 2-1 öne geçti. Son sette de güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-12, maçı ise 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak, son sette 13 sayı kaydettiği maçı 32 sayıyla tamamlayarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu performans İsveçli yıldıza karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünü de getirdi. Sarı-siyahlılar’da Chiaka Ogbogu, Gabi ve Michelle Bartsch-Hackley ise 12’şer sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

Giovanni Guidetti: “Oyuncularım VakıfBank ruhunu gösterdi”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Takımımı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Bizim için zorlu bir 10-12 günlük süreç geride kaldı. Bazı günler 3-4 oyuncuyla antrenman yapabildik. Sağlık ekibimiz harika bir iş çıkarttı. Otobüste, uçakta dahi çalıştılar. Oyuncular da bu süreci atlatıp en iyi performansı ortaya koyabilecek duruma gelmek için mükemmel bir efor gösterdi. Onları yürekten kutluyorum. Özellikle Buket’i kutlamak istiyorum. Bu dönemde 4 maçta 4 harika performans gösterdi. VakıfBank ruhu böyle bir şey. Oyuncularım bunu gösterdi. Bazen oyuncularımızı kaybedebiliriz ancak yine de en iyi sonucu alabilecek performansı ortaya koyarız” ifadelerini kullandı.

Isabelle Haak: “İyi bir takım performansıydı”

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Isabelle Haak mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, “Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz iyi başladı ancak sabırlı oynadık ve kazanmayı başardık. İyi bir takım performansıydı. İtalya’da Monza gibi bir takıma karşı oynamak hiç kolay değil. Bu yüzden takımımın performansı ile gurur duyuyorum” dedi.

Ayça Aykaç: “Bu galibiyeti bir süre ayrı kaldığımız taraftarlarımıza armağan ederiz”

VakıfBank’ın liberosu Ayça Aykaç ise, “Bizim için zor bir dönem oldu. Tabii ki tüm dünya bu salgın yüzünden hala zorluk yaşıyor. Bu süre boyunca antrenman yapamadık ve bu bizi doğal olarak olumsuz etkiledi. Ancak bu maça mümkün olduğunca iyi hazırlandık. Antrenman sayısı az olsa da kalitesi çok önemliydi. İlk set bizim için bir alarm görevi gördü ve sonrasında toparlanarak karşılaşmayı kazandık. Bu galibiyeti bir süre ayrı kaldığımız taraftarlarımıza armağan ederiz” şeklinde konuştu.

VakıfBank sıradaki maçında, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 8 Şubat Salı 18.00’de Bolu Belediyespor’a konuk olacak. Sarı-siyahlılar CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise grup etabını 15 Şubat Salı, TSİ 17.00’de ASPTT Mulhouse’u ağırlayacağı karşılaşma ile tamamlayacak.

VERO VOLLEY MONZA - VAKIFBANK: 1-3

SALON: Monza Arena

HAKEMLER: Jörg Kellenberger, Vlastimil Kovar

VERO VOLLEY MONZA: Katarina Lazovic 2, Magdelena Stysiak 19, Alessia Gennari 9, Alessia Orro 4, Anna Danesi 4, Dana Rettke 4, Hanna Daviskyba 8, Sonia Candi 2

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 5, Chiaka Ogbogu 12, Gabi 12, Isabelle Haak 32, Michelle Bartsch-Hackley 12, Zehra Güneş 1

SETLER: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25

SET SÜRELERİ: (25’, 23’, 28’, 19’)