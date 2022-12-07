VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı

5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, yeni sezonun ilk maçına çıktı. C Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, Crvena Zvezda BEOGRAD’ı 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonu Crvena Zvezda BEOGRAD karşılaşması ile açtı. C Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank, toplam 7 oyuncusundan skor katkısı alırken; seti 25-15 kazandı (1-0). İkinci sete 7-2’lik bir seri ile giren sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü sürdürdü ve 25-21 ile durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete de hızlı başlayan VakıfBank rakibine set boyunca yalnızca 9 sayı verdi ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Egonu 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Zehra Güneş 13, Derya Cebecioğlu ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Sarı-siyahlıların pasörü Cansu Özbay ise karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Giovanni Guidetti: “Oyuncularımı odaklarını hiç kaybetmedikleri için tebrik ediyorum”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirtirken, “Bugün üzerimize düşeni yaptık. Güçlü bir performans ortaya koymak istiyorduk. Oyunumuzda düzeltmemiz gereken birkaç nokta vardı. Onların üzerine gitmek istiyorduk ve bunları başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu tarz maçlarda bazen odağınızı kaybedebilirsiniz ancak onlar bunu hiç yapmadı” ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: “Takım arkadaşlarım sayesinde en değerli oyuncu seçildim”

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Cansu Özbay ise, “Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bugün takım olarak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve takım arkadaşlarım sayesinde karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildim. Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde bizim için önemli bir zafer oldu” dedi.

VakıfBank sıradaki maçında Misli.com Sultanlar Ligi mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi, 14.00’te Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olacak.

VAKIFBANK – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Alexandros Mylonakis

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kara Bajema 9, Zehra Güneş 13, Paola Egonu 17, Derya Cebecioğlu 10, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Aleksia Karutasu 4, BaharAkbay

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD: Karyna Denysova 6, Katarina Canak 3, Adela Henic 4, Ana Zivojinovic 7, Bozica Markovic 7, Aleksandra Cirovic 2, Sanja Durdevic (L), Nevena Sajic 2, Tara Taubner 1

SETLER: 25-15, 25-21, 25-9