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VakıfBank Sarıyer'i evinde yendi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-siyahlılar ligdeki 7. maçında Sarıyer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. 

04 Kasım 2023 Cumartesi 19:22
VakıfBank Sarıyer'i evinde yendi






VakıfBank ligde kazanmaya devam ediyor

 

Vodafone Sultanlar Ligi’nin namağlup lideri VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. Ligdeki 7. maçında Sarıyer Belediyespor’a konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini set vermeden mağlup ederek 7’de 7 yaptı.

Maça hızlı bir giriş yapan VakıfBank, ilk sette rakibine 14 sayı verdi. İkinci sette de etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-21’lik skorla durumu 2-0 getirdi. Son seti de 25-18 alan VakıfBank rakibine set vermeden maçı kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 17 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Jordan Thompson 13, 

Bahar Akbay 8, Gabi ise 6 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında bu sezonki ilk CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Son şampiyon, 8 Kasım Çarşamba 19.30’da Volley Mulhouse Alsace ile karşılaşacak.

SARIYER BELEDİYESPOR - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, İbrahim Acar

SARIYER BELEDİYESPOR: Iaroslav Simonenko 11, Begüm Hepkaptan 3, Kimberley Drewniok 8, Merve Nezir 2, Ceylan Arısan, Işıl Öz (L), Cansın Sürgün 1, Aslı Tecimer 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi 6, Zeynep Sude Demirel 2, Jordan Thompson 13, Ali Frantti 16, Bahar Akbay 8, Aylin Acar (L), Sarah Van Aalen, Bianka Busa 1, Aleksia Karutasu 4 

SETLER: 14-15, 21-25, 18-25

SET SÜRELERİ: 21’, 26’, 27’

Son Güncelleme: 05.11.2023 10:35
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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