VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe OPET'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, ligde sekizde sekiz yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-20 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette karşılıklı sayılarla başlarken, teknik molaya VakıfBank 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden sarı-siyahlılar, dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe OPET'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-KUZEYBORU: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Maja 7, Gabi 10, Zehra 14, Haak 25, Meliha 7, Kübra 15, Ayça (L), Melis 1, Gözde 1, Tuğba, Michelle 2, Cansu

KUZEYBORU: Ikic 11, Ceren 2, Boskovic 17, Mitchem 13, Sabriye 8, Arelya, Dilek (L), Victoria 2, Humay, Arzum

SETLER: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18

SÜRE: 102 dakika (25', 22', 29', 26')