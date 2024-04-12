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VakıfBank sezonu 3. sırada tamamladı

VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti. Seriyi 2-0’a getiren sarı-siyahlılar, ligde sezonu 3. sırada tamamladı.

12 Nisan 2024 Cuma 18:54
VakıfBank sezonu 3. sırada tamamladı






VakıfBank sezonu 3. sırada tamamladı

 

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3/4.’lük etabı ikinci maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti. Seriyi 2-0’a getiren sarı-siyahlılar, ligde sezonu 3. sırada tamamladı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ikinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları’nı ağırlayan VakıfBank, rakibini 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar bu skorla beraber seriyi 2-0 ile kazandı ve ligi 3. sırada bitirdi. 

Dengede başlayan ilk sette 6 blokla fark yaratan VakıfBank, Ali Frantti’nin 6 sayıyla oynadığı ilk seti 26 dakikada 25-22 ile hanesine yazdırdı. İkinci seti de 25-22 ile kazanan sarı-siyahlılar, setlerde durumu 2-0 getirdi. Aleksia Karutasu ilk iki set sonunda 12 sayıya ulaştı. Üçüncü ve son sete 5-0’lık seriyle başlayan VakıfBank, üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-14 alarak maçı 3-0 kazandı.

Aleksia Karutasu 17 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Ali Frantti 14, Gabi Guimaraes de 13 sayıyla çift haneli sayılarla oynadı.

VakıfBank, THY’ye karşı bu sezonki 4 maçı da kazandı

 

VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı set vermeden yenerken, rakibini bu sezon ligdeki 4. maçta da mağlup etti. Sarı-siyahlılar ayrıca THY karşısında toplamda üst üste 15. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

VAKIFBANK- TÜRK HAVA YOLLARI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Gabi Guimaraes 13, Zehra Güneş 10, Aleksia Karutasu 17, Ali Frantti 14, Chiaka Ogbogu 4, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu 1

TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 1, Dicle Nur Babat 4, Kiera Van Ryk 14, Neriman Özsoy 12, Kübra Akman 4, Diana Duarte 1, Buse Kayacan Sonsırma (L), Şeyma Ercan 1

SETLER: 25-22, 25-22, 25-14

SET SÜRELERİ: 26’, 28’, 28’

Son Güncelleme: 12.04.2024 18:57
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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