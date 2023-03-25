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VakıfBank, THY deplasmanında kazandı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21. Hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’na konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibine set vermeden kazanarak bu sezonki 18. galibiyetini aldı.

25 Mart 2023 Cumartesi 21:12
VakıfBank, THY deplasmanında kazandı

VakıfBank, THY deplasmanında kazandı

 

 

2018’den bu yana Türkiye’nin tek şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibine set vermeden zafere ulaştı. 

Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde savunmada etkili bir performans ortaya koyan VakıfBank, 7 blok yaptığı seti 25-19 hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazanan sarı-siyahlılar son seti de aynı skorla alarak maçı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Gabi 17 sayıyla en maçın skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu 13, Zehra Güneş 12, Nika Daalderop ise 11 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “İki takım da yorgundu ancak üzerimize düşeni yaptık”

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Bugün üzerimize düşeni yaptık. Zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu maça çıktık ve kazanmayı başardık. İki takım da biraz yorgundu. Çok yüksek kalitede bir maç olmadı ancak biz işimizi yaptık ve kazandık. Odaklanmak ve kazanmak önemliydi” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 11. kez üst üste yarı final bileti almış olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren İtalyan teknik adam, “Milano harika oynadı. Çok zor bir maçtı. Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. 11. kez üst üste yarı finaldeyiz. Bunu dünyadaki herhangi bir takımın başarması hiç kolay değil. Şimdi çok zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe Opet çok formda. Keyifli bir eşleşme olacak” ifadelerini kullandı.

VakıfBank sıradaki maçında Ankara deplasmanına gidecek. Sarı-siyahlılar 1 Nisan Cumartesi, 14.00’te PTT ile karşılaşacak.

THY - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu 

HAKEMLER: Ebru Kaya – Tuncay Sevim

THY: Çağla Akın 5, Dicle Nur Babat 5, Madison Rishel 15, Hanna Ortman 9, Zeynep Sude Demirel 6, Şeyma Ercan 7, Ada Germen 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 17, Nika Daalderop 11, Aleksia Karutasu 13, Chiaka Ogbogu 4, Zehra Güneş 12, Ayça Aykaç (L), 

SETLER: 19-25, 23-25, 23-25

SET SÜRELERİ: 23’, 28’, 25’

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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