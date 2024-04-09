VakıfBank, THY deplasmanından avantajla dönüyor
Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ilk karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan VakıfBank, rakibini 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’nda 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3. sırada tamamlayacak.
Dengede başlayan ilk sette 18-18’in ardından 7-2’lik seri bulan VakıfBank, seti 25-20 ile hanesine yazdırdı. Kaptan Gabi Guimaraes, Ali Frantti ve Aleksia Karutasu bu sette 5’er sayıyla öne çıktı. İkinci sette 4 blokla oynayan VakıfBank, Aleksia Karutasu’nun 7 sayı ürettiği seti 26 dakikada 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-18 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
Aleksia Karutasu 16, Gabi Guimaraes 15, Ali Frantti de 13 sayıyla oynadı.
Türk Hava Yolları’na karşı seri 14 maça yükseldi
THY – VAKIFBANK: 0-3
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Topal
TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 3, Diana Duarte 1, Kiera Van Ryk 20, Neriman Özsoy 8, Dicle Nur Babat 5, Silva Carneiro Macris 2, Derya Güç 1, Buse Kayacan Sonsırma (L)
VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 5, Aleksia Karutasu 16, Ali Frantti 13, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L)
SETLER: 20-25, 19-25, 18-25
SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 28’