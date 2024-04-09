Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

VakıfBank, THY deplasmanından avantajla dönüyor

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3/4.’lük etabı ilk maçında konuk olduğu Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti. Serinin ikinci karşılaşması 12 Nisan Cuma günü saat 16.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. 

09 Nisan 2024 Salı 17:35
VakıfBank, THY deplasmanından avantajla dönüyor






VakıfBank, THY deplasmanından avantajla dönüyor

 

Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ilk karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan VakıfBank, rakibini 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’nda 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3. sırada tamamlayacak. 

Dengede başlayan ilk sette 18-18’in ardından 7-2’lik seri bulan VakıfBank, seti 25-20 ile hanesine yazdırdı. Kaptan Gabi Guimaraes, Ali Frantti ve Aleksia Karutasu bu sette 5’er sayıyla öne çıktı. İkinci sette 4 blokla oynayan VakıfBank, Aleksia Karutasu’nun 7 sayı ürettiği seti 26 dakikada 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-18 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aleksia Karutasu 16, Gabi Guimaraes 15, Ali Frantti de 13 sayıyla oynadı.

Türk Hava Yolları’na karşı seri 14 maça yükseldi

 

VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı set vermeden geçerken, rakibi karşısında kazanma serisini de sürdürdü. Sarı-siyahlılar, rakibini bu sezon ligdeki 3. maçta da mağlup ederken, toplamda üst üste 14. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

THY – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Topal

TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 3, Diana Duarte 1, Kiera Van Ryk 20, Neriman Özsoy 8, Dicle Nur Babat 5, Silva Carneiro Macris 2, Derya Güç 1, Buse Kayacan Sonsırma (L)

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 5, Aleksia Karutasu 16, Ali Frantti 13, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L)

SETLER: 20-25, 19-25, 18-25

SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 28’

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi
Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi
Hande Baladın Tek Hedef Şampiyonluk
Hande Baladın Tek Hedef Şampiyonluk
Spor dünyasında gerçekleşen 10 siber saldırı
Spor dünyasında gerçekleşen 10 siber saldırı
VakıfBank, ligde sezonu galibiyetle tamamladı
VakıfBank, ligde sezonu galibiyetle tamamladı
VakıfBank’ta hedef 10. Kupa Voley şampiyonluğu
VakıfBank’ta hedef 10. Kupa Voley şampiyonluğu
Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı
Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı
VakıfBank, Kuzeyboru’yu sahasında yendi
VakıfBank, Kuzeyboru’yu sahasında yendi
VakıfBank, derbiyi yine set vermeden kazandı
VakıfBank, derbiyi yine set vermeden kazandı
Yeşil Sahalarda Kadın Dayanışması 
Yeşil Sahalarda Kadın Dayanışması 
VakıfBank, sahasında kazanmaya devam ediyor
VakıfBank, sahasında kazanmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim