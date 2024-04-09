VakıfBank, THY deplasmanından avantajla dönüyor

Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ilk karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan VakıfBank, rakibini 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı’nda 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3. sırada tamamlayacak.

Dengede başlayan ilk sette 18-18’in ardından 7-2’lik seri bulan VakıfBank, seti 25-20 ile hanesine yazdırdı. Kaptan Gabi Guimaraes, Ali Frantti ve Aleksia Karutasu bu sette 5’er sayıyla öne çıktı. İkinci sette 4 blokla oynayan VakıfBank, Aleksia Karutasu’nun 7 sayı ürettiği seti 26 dakikada 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-18 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aleksia Karutasu 16, Gabi Guimaraes 15, Ali Frantti de 13 sayıyla oynadı.

Türk Hava Yolları’na karşı seri 14 maça yükseldi

VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı set vermeden geçerken, rakibi karşısında kazanma serisini de sürdürdü. Sarı-siyahlılar, rakibini bu sezon ligdeki 3. maçta da mağlup ederken, toplamda üst üste 14. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

THY – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Topal

TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 3, Diana Duarte 1, Kiera Van Ryk 20, Neriman Özsoy 8, Dicle Nur Babat 5, Silva Carneiro Macris 2, Derya Güç 1, Buse Kayacan Sonsırma (L)

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 5, Aleksia Karutasu 16, Ali Frantti 13, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L)

SETLER: 20-25, 19-25, 18-25

SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 28’